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गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से आकार ले रहा है

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गोरखपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तेजी से आकार ले रहा है
गोरखपुरअंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमनिर्माण
📆13-06-2026 15:27:00
📰Dainik Jagran
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गोरखपुर में लगभग 393 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य 6.73% पूरा हो चुका है। 30 हजार दर्शकों की क्षमता वाला यह स्टेडियम दिन-रात मैच आयोजित करने की सुविधा देगा। राज्य सरकार के द्वारा खेलों के विकास के लिए इस प्रोजेक्ट को गति दी जा रही है, जिससे पूर्वांचल को नया खेल केंद्र मिलेगा।

गोरखपुर में 392.94 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जो 6.73% पूरा हो चुका है। यह स्टेडियम 30 हजार दर्शकों की क्षमता वाला होगा और 23 दिसंबर 2027 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश खेल अवसंरचना के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वित्तीय व्यवस्था भी की गई है, जिसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने सीएसआर फंड से 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने पर सहमति दी है और राज्य सरकार ने प्रथम किस्त के रूप में 63 करोड़ 39 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। स्टेडियम का निर्माण ग्राउंड प्लस टू फ्लोर मॉडल पर किया जा रहा है, जिसमें मुख्य मैदान में सात प्लेइंग पिच और चार प्रैक्टिस पिच बनाई जाएंगी। रात्रिकालीन मुकाबलों के लिए चार हाई मास्ट फ्लड लाइट्स लगाई जाएंगी। इससे दिन-रात दोनों समय मैच आयोजित किए जा सकेंगे। खेल सचिव सुहास एल.

वाई. ने बताया कि उत्तर प्रदेश अब क्रिकेट हब के रूप में डवलप हो रहा है। वाराणसी का स्टेडियम पूरा होने की स्टेज पर है, गोरखपुर में कार्य तेजी पर है और अयोध्या का स्टेडियम बनकर तैयार है। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आईपीएल मैच हो रहे हैं। खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा कि इस स्टेडियम की मेजबानी से पूर्वांचल में खेलों को नई दिशा मिलेगी और स्थानीय खिलाड़ियों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यह स्टेडियम न केवल गोरखपुर की पहचान धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रमुख खेल केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगा

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Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश खेल परियोजना

 

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