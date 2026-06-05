गोरखपुर‑भटहट में प्रेम‑प्रसंग विवाद के घातक संघर्ष के बाद रामरतन की मृत्यु, फोरलेन पर जाम और प्रशासनिक जाँच

गुलरिहा थाना क्षेत्र में प्रेम‑प्रसंग विवाद के कारण हुए घातक झड़प में घायल रामरतन की मृत्यु के बाद स्वजन और ग्रामीणों ने फोरलेन जाम कर दिया। मुआवजा, सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांगों के बीच प्रशासन ने श्मशान घाट पर अंत्यसंस्कार कराया।

प्रेम­-प्रसंग के विवाद में हुए घातक संघर्ष के बाद घायल रामरतन की मृत्यु हो गई, जिससे गोरखपुर ‑ भटहट के ग्रामीणों और मृतक के परिवार ने फोरलेन को जाम कर दिया। यह घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र के डुमरी‑नंबर‑दो टोला में घटित हुई। स्थानीय युवा अमरजीत, जो बेंगलुरु में पेंटिंग का काम करता था, की पत्नी मंशा देवी का पड़ोस के युवक के साथ प्रेम संबंध बन गया था। जब अमरजीत को इस बात का पता चला तो गाँव में पंचायत बिठाकर समझौता किया गया और उसकी पत्नी को युवक के घर भेज दिया गया। लेकिन अमरजीत इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं था और द्वेष में तोड़‑फोड़ करने लगा। 27 मई की रात, जब युवक अकेला पाया गया, तब अमरजीत ने उसके साथ उसके भाई‑पिता को भी घेर कर लाथ मारनी शुरू की। इस हिंसा को सुनकर रामरतन और श्रवण बचाव के लिये आए, पर अमरजीत ने कुल्हाड़ी से हमला किया और सभी तीन को घातक चोटें पहुंचाई। रामरतन को गंभीर रूप से घायल होते देख बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था, परंतु बुधवार को उसकी मृत्यु हो गई। गुरुवार को पोस्ट‑मार्टम के बाद उसका शव स्वजन को सौंप दिया गया। शोकाकुल परिवार और गाँव के लोगों ने शव को लेकर भटहट ‑बांसस्थान फोरलेन पर जाम कर दिया, जिससे रास्ता बंद हो गया। पुलिस, सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, और गुलरिहा व शाहपुर के कई ठिकानों के पुलिसकर्मियों ने समझाने की कोशिश की, परंतु वे मुआवजा (10 लाख रुपये), परिवार की सुरक्षा और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारि की माँग पर अड़े रहे। एसडीएम दीपक गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति शान्त करने का प्रयास किया और स्वजन से ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिर भी ग्रामीणों की उपेक्षा नहीं हुई और उन्होंने जाम बनाए रखा। शाम के छह बजे पुलिस ने मजबूरी में शव को पोस्ट‑मार्टम वाहन से हटाकर चिलुवा नदी के श्मशान घाट पर ले गया, जहाँ स्वजन अभी भी अंतिम संस्कार की तैयारियों में नहीं थे। अंत में, प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर मृतक के बेटे सूरज ने सिर्फ़ तभी अंत्यसंस्कार किया जब उसे पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामला कानूनी रूप से सुलझा लिया जाएगा और सभी आरोपी को जेल भेजा गया है। यह घटना ग्रामीण इलाकों में प्रेम‑प्रसंग संबंधों को लेकर बढ़ते तनाव, स्थानीय न्याय‑प्रणाली की कमजोरियों और पुलिस‑प्रशासन की जवाबदेहियों को उजागर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में समान घटनाओं से बचने के लिये सामाजिक जागरूकता, त्वरित 법िक कार्रवाई और प्रभावी सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है.

प्रेम­-प्रसंग के विवाद में हुए घातक संघर्ष के बाद घायल रामरतन की मृत्यु हो गई, जिससे गोरखपुर‑भटहट के ग्रामीणों और मृतक के परिवार ने फोरलेन को जाम कर दिया। यह घटना गुलरिहा थाना क्षेत्र के डुमरी‑नंबर‑दो टोला में घटित हुई। स्थानीय युवा अमरजीत, जो बेंगलुरु में पेंटिंग का काम करता था, की पत्नी मंशा देवी का पड़ोस के युवक के साथ प्रेम संबंध बन गया था। जब अमरजीत को इस बात का पता चला तो गाँव में पंचायत बिठाकर समझौता किया गया और उसकी पत्नी को युवक के घर भेज दिया गया। लेकिन अमरजीत इस रिश्ते से संतुष्ट नहीं था और द्वेष में तोड़‑फोड़ करने लगा। 27 मई की रात, जब युवक अकेला पाया गया, तब अमरजीत ने उसके साथ उसके भाई‑पिता को भी घेर कर लाथ मारनी शुरू की। इस हिंसा को सुनकर रामरतन और श्रवण बचाव के लिये आए, पर अमरजीत ने कुल्हाड़ी से हमला किया और सभी तीन को घातक चोटें पहुंचाई। रामरतन को गंभीर रूप से घायल होते देख बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा था, परंतु बुधवार को उसकी मृत्यु हो गई। गुरुवार को पोस्ट‑मार्टम के बाद उसका शव स्वजन को सौंप दिया गया। शोकाकुल परिवार और गाँव के लोगों ने शव को लेकर भटहट‑बांसस्थान फोरलेन पर जाम कर दिया, जिससे रास्ता बंद हो गया। पुलिस, सीओ गोरखनाथ रवि सिंह, और गुलरिहा व शाहपुर के कई ठिकानों के पुलिसकर्मियों ने समझाने की कोशिश की, परंतु वे मुआवजा (10 लाख रुपये), परिवार की सुरक्षा और सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारि की माँग पर अड़े रहे। एसडीएम दीपक गुप्ता ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति शान्त करने का प्रयास किया और स्वजन से ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया कि जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिर भी ग्रामीणों की उपेक्षा नहीं हुई और उन्होंने जाम बनाए रखा। शाम के छह बजे पुलिस ने मजबूरी में शव को पोस्ट‑मार्टम वाहन से हटाकर चिलुवा नदी के श्मशान घाट पर ले गया, जहाँ स्वजन अभी भी अंतिम संस्कार की तैयारियों में नहीं थे। अंत में, प्रशासनिक अधिकारियों के बल पर मृतक के बेटे सूरज ने सिर्फ़ तभी अंत्यसंस्कार किया जब उसे पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामला कानूनी रूप से सुलझा लिया जाएगा और सभी आरोपी को जेल भेजा गया है। यह घटना ग्रामीण इलाकों में प्रेम‑प्रसंग संबंधों को लेकर बढ़ते तनाव, स्थानीय न्याय‑प्रणाली की कमजोरियों और पुलिस‑प्रशासन की जवाबदेहियों को उजागर करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में समान घटनाओं से बचने के लिये सामाजिक जागरूकता, त्वरित 법िक कार्रवाई और प्रभावी सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता है





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