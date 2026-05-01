गोरखपुर में सुहावना मौसम, गर्मी से मिली राहत

गोरखपुर में लगातार बारिश के बाद मौसम सुहावना बना हुआ है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक कैलाश पांडेय के अनुसार, आने वाले दो-तीन दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहने की संभावना है।
गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदली है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। कल रात से हो रही लगातार बारिश के कारण आज सुबह मौसम बेहद सुहावना और खुशनुमा बना हुआ है। शहर की सड़कों पर लोगों की चहल-पहल बढ़ गई है, और हर कोई इस मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर निकल रहा है। बच्चे पार्कों में खेल रहे हैं, युवा दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, और बुजुर्ग लोग ताज़ी हवा का आनंद ले रहे हैं। हालांकि, दोपहर के समय हवाओं की गति थोड़ी धीमी होने के कारण थोड़ी उमस महसूस हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर मौसम काफी आरामदायक बना हुआ है। धूप भी खिली हुई है, लेकिन तापमान में गिरावट के कारण गर्मी का असर कम हो गया है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार, आने वाले दो से तीन दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहने की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी। सुबह के समय तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जिसके साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलेंगी, जिससे ठंडक का अनुभव होगा। दोपहर में तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, लेकिन शाम होते ही फिर से मौसम ठंडा और आरामदायक हो जाएगा, जिसमें तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। यह राहत की खबर उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी से परेशान थे। मौसम में हुए इस बदलाव से किसानों को भी लाभ होगा, क्योंकि बारिश से उनकी फसलों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। हालांकि, मौसम विज्ञानियों ने यह भी चेतावनी दी है कि यह राहत केवल कुछ दिनों के लिए ही है। एक-दो दिन बाद फिर से धूप तेज होगी और तापमान बढ़ने लगेगा। लेकिन, तापमान पहले जैसी तेज गर्मी के स्तर तक पहुंचने की संभावना कम है। 29 अप्रैल को तापमान 35.
8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि 26 अप्रैल को यह 41.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इन आंकड़ों की तुलना में, वर्तमान तापमान में गिरावट से लोगों को स्पष्ट रूप से राहत मिल रही है। अन्य शहरों में भी मौसम की स्थिति में बदलाव देखा जा रहा है। झांसी में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और उमस बढ़ गई है। नोएडा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं, कुछ क्षेत्रों में हीटवेव का अलर्ट भी जारी किया गया है, जहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए, लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सावधानी बरतें और गर्मी से बचने के लिए आवश्यक उपाय करें। कुल मिलाकर, गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का हाल फिलहाल राहत भरा है, लेकिन भविष्य में गर्मी बढ़ने की संभावना को देखते हुए सतर्क रहना आवश्यक है। इस मौसम में लोग ठंडी पेय पदार्थों का आनंद ले रहे हैं और हल्के कपड़े पहन रहे हैं। बाजारों में आइसक्रीम और लस्सी की बिक्री बढ़ गई है। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर प्रकृति का आनंद ले रहे हैं और इस सुहावने मौसम का भरपूर फायदा उठा रहे हैं