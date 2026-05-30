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गोरखपुर में जनगणना का काम दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण

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गोरखपुर में जनगणना का काम दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण
गोरखपुरजनगणनाप्रगणक
📆30-05-2026 04:30:00
📰Dainik Jagran
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गोरखपुर में जनगणना का काम दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, जहां एक प्रगणक ने मोबाइल टूटने का बहाना बनाकर काम शुरू करने से इनकार कर दिया।

गोरखपुर में जनगणना का काम दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है, जहां एक प्रगणक ने मोबाइल टूटने का बहाना बनाकर काम शुरू करने से इनकार कर दिया। प्रशास प्रगणक ने मोबाइल टूटने पर जनगणना रोकी। जागरण संवाददाता, गोरखपुर जनगणना का काम जितना आंकड़ों और दस्तावेजों से जुड़ा माना जाता है, जमीनी स्तर पर यह उतना ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण भी साबित हो रहा है। घर-घर जाकर परिवार और मकानों की जानकारी जुटाने में लगे प्रगणक ों को रोज नए अनुभवों से गुजरना पड़ रहा है, वहीं निगरानी कर रहे अधिकारी भी कई बार ऐसे जवाब सुन रहे हैं कि माथा पकड़ लें। ऐसा ही एक मामला नगर निगम क्षेत्र में सामने आया, जहां एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को प्रगणक बनाया गया था। सात दिन बीत जाने के बाद भी जब संबंधित गणना ब्लाक में जनगणना शुरू नहीं हुई तो नगर निगम के जोनल अधिकारी ने कारण पूछा। जवाब ऐसा मिला कि अधिकारी भी कुछ देर के लिए हैरान रह गए। प्रगणक ने बेहद सहज अंदाज में कहा, 'साहब!

मोबाइल टूट गया है। नया दिला दीजिए, फिर जनगणना शुरू कर दूंगा।' दरअसल, जनगणना का काम मोबाइल एप के जरिए किया जा रहा है, ऐसे में मोबाइल खराब होना कई प्रगणकों के लिए परेशानी बन रहा है, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक यह काम टालने का बहाना भी बन रहा है। केवल तकनीकी दिक्कतें ही नहीं, कई जगह लोगों की अनुपस्थिति, बंद घर, अधूरी जानकारी और बार-बार चक्कर लगाने जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कुछ प्रगणकों को ऐसे घर मिल रहे हैं जहां परिवार के सदस्य बाहर काम करने गए हैं, तो कहीं लोग निजी जानकारी साझा करने में संकोच करते दिख रहे हैं। कई मोहल्लों में मकान मालिक किराएदारों का पूरा विवरण नहीं दे पा रहे, जिससे प्रगणकों को बार-बार जाना पड़ रहा है। दूसरी ओर प्रशासन की सख्ती भी जारी है। जनगणना कार्य में लापरवाही या रुचि न लेने वाले 100 से अधिक प्रगणकों का वेतन रोक दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि तय समयसीमा में काम पूरा कराने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है और सुस्ती बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 9332 गणना ब्लाक बनाए गए हैं। शुक्रवार दोपहर तक 8370 ब्लाकों में मकान और परिवारों की गणना चल रही थी, जबकि 397 ब्लाकों में प्रगणकों ने महज सात दिन के भीतर कार्य पूरा कर लिया। हालांकि 565 गणना ब्लाकों में अब तक काम शुरू नहीं हो सका है, जो प्रशासन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है

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