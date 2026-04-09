गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पानी का अवैध कारोबार जारी, 600 बोतलें जब्त

गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में पानी के अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही है। वाणिज्य विभाग की टीम ने बुधवार को निरीक्षण के दौरान 600 से अधिक पानी की बोतलें जब्त कीं। वेंडर यात्रियों को मनमाने दामों पर लोकल ब्रांड का पानी बेच रहे हैं।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर । रेलवे स्टेशन गोरखपुर से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में पानी के अवैध कारोबार पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। बुधवार को स्टेशन डायरेक्टर रतन दीप गुप्ता के नेतृत्व में वाणिज्य विभाग की टीम ने लगभग आधा दर्जन ट्रेनों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, टीम ने ट्रेनों में अवैध रूप से रखी गई लोकल ब्रांड वाली 600 पानी की बोतलें जब्त कीं। संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। प्लेटफार्म नंबर नौ पर 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस से 121 अवैध पानी की बोतलें पकड़ी गईं। 15373

सत्याग्रह एक्सप्रेस के बी वन कोच से 322 बोतलें और 19038 अवध एक्सप्रेस के एस वन कोच से 57 बोतलें उतारी गईं। ये सभी पानी की बोतलें लावारिस हालत में पाई गईं।\दरअसल, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में वेंडरों की मनमानी बढ़ती ही जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पेंट्रीकार मैनेजर की मिलीभगत से वेंडर लोकल ब्रांड वाली पानी की बोतलें बेच रहे हैं। रास्ते में अधिक मुनाफा कमाने के लालच में, वे यात्रियों को 14 रुपये वाली रेल नीर और अन्य अधिकृत ब्रांडों की जगह 20 रुपये में लोकल ब्रांड का पानी बेचते हैं। यह अवैध कारोबार सिर्फ बिना पेंट्रीकार वाली ट्रेनों में ही नहीं, बल्कि पेंट्रीकार वाली ट्रेनों में भी धड़ल्ले से चल रहा है। गोरखधाम, कुशीनगर, कोचीन, गोरखपुर-एलटीटी जैसी लंबी दूरी की ट्रेनों के अलावा चौरी चौरा, कृषक और इंटरसिटी जैसी लोकल ट्रेनों में भी वेंडरों की मनमानी जारी है। गोरखपुर जंक्शन पर पानी का अवैध कारोबार एक बड़ी समस्या बना हुआ है।\कारोबारी, प्लेटफार्म नंबर एक, दो और नौ की ओर से ठेलों के माध्यम से लोकल ब्रांड वाली पानी की बोतलों की सप्लाई करते हैं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफार्म पर आती है, वेंडर पेंट्रीकार मैनेजर और रेलवे कर्मचारियों की मिलीभगत से वातानुकूलित और शयनयान श्रेणी के डिब्बों में पानी के पैकेट चढ़ा देते हैं। इस अवैध गतिविधि पर कोई ध्यान नहीं देता। इस समस्या को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे यात्रियों को उचित मूल्य पर सुरक्षित पानी मिल सके। रेलवे प्रशासन को वेंडरों और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही, निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। यात्रियों को भी जागरूक होना चाहिए और अवैध रूप से पानी बेचने वालों की शिकायत करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रेलवे यात्रा सुरक्षित और आरामदायक हो, और यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पानी के अवैध कारोबार को रोकना रेलवे प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे गंभीरता से लेना होगा





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गोरखपुर रेलवे पानी अवैध कारोबार जब्ती

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