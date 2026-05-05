गोरखपुर में सीएम योगी ने रवि किशन की मानद उपाधि पर ली चुटकी, शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सांसद रवि किशन को मिले डॉक्टरेट की मानद उपाधि पर कटाक्ष किया। उन्होंने शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा भी की।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सांसद रवि किशन पर फिर से हल्के ढंग से कटाक्ष किया। यह कटाक्ष रवि किशन को हाल ही में मिली डॉक्टरेट की मानद उपाधि को लेकर था, जिससे कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। यह घटना ' शिक्षामित्र सम्मान समारोह' में हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षामित्र ों के मानदेय में वृद्धि के संबंध में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर 'सशक्त शिक्षा, समृद्ध उत्तर प्रदेश ' का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सांसद रवि किशन भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन को सलाह दी कि वे डॉक्टरेट की उपाधि का उपयोग सावधानी से करें और इसे नौकरी के लिए आधार न बनाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में बताया कि सांसद रवि किशन ने उनसे अपनी पीएचडी की उपाधि मिलने पर बधाई देने के लिए कहा था। रवि किशन ने यह भी कहा कि अब वे अपने नाम के आगे 'प्रोफेसर' लिख सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया कि मानद उपाधि होने के कारण वे 'प्रोफेसर' नहीं लिख सकते। उन्होंने आगे कहा कि यदि वे इस उपाधि के आधार पर कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, तो उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वे केवल इस मानद उपाधि को पहन सकते हैं या गले में लटकाकर घूम सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे इस उपाधि के साथ डॉक्टर बनकर इलाज करने चले जाते हैं, तो मरीजों की क्या हालत होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षामित्र ों के मानदेय वृद्धि के मुद्दे पर पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए शिक्षामित्र ों को सहायक शिक्षक के रूप में मान्यता दी थी, जो कि गलत था। उन्होंने कहा कि नियुक्ति से पहले नियमों का निर्धारण किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप, सुप्रीम कोर्ट ने सभी शिक्षामित्र ों की सेवाओं को समाप्त करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके सामने चुनौती यह थी कि डेढ़ लाख परिवारों को सड़कों पर न आने दिया जाए, क्योंकि वे लंबे समय से सेवा कर रहे थे, लगभग 18-19 वर्षों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उन्होंने और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री डॉ.
दिनेश शर्मा ने इस संकट को हल करने के लिए विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि शिक्षामित्रों की सेवाओं को समाप्त न करके उनका सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2017 में शिक्षामित्रों का मानदेय साढ़े तीन हजार रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि वे चाहते थे कि समय-समय पर मानदेय में वृद्धि होती रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिचौलियों के बारे में भी बात की, जिन्होंने शिक्षामित्रों से चंदा वसूला और उनका शोषण किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने शिक्षामित्रों के साथ अन्याय किया और उन्हें भ्रमित किया। उन्होंने कहा कि जब शिक्षामित्रों को सच्चाई समझ में आई, तो उन्होंने सरकार की बात को समझा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि सरकार ने 1,45,000 शिक्षामित्रों को सीधे 18,000 रुपये का मानदेय देने का निर्णय लिया है, जिसका भुगतान अप्रैल माह से ही शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, गोरखपुर सांसद रवि किशन को एलएनसीटी यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। गोरखपुर आगमन पर, एम्स गोरखपुर के निदेशक मेजर जनरल डॉ.
विभा दत्ता और अन्य डॉक्टरों ने सांसद रवि किशन का स्वागत किया। इस अवसर पर रवि किशन ने गोरखपुर की धरती के सम्मान और स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि यह उनके लिए अत्यंत भावुक और गर्व का विषय है। उन्होंने सभी चिकित्सकों और उपस्थित लोगों का हृदय से धन्यवाद किया
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