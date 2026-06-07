गोरखपुर में 8-10 जून को 44 केंद्रों पर आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी परीक्षा

गोरखपुर में 8, 9 और 10 जून को 44 परीक्षा केंद्रों पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1.16 लाख से अधिक अभ्यर्थी भाग लेंगे। परीक्षा दो-दो पालियों में होगी और निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाने के लिए व्यापक सुरक्षा और प्रबंधन व्यवस्थाएं की गई हैं।

गोरखपुर में 8, 9 और 10 जून को 44 केंद्रों पर पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1.16 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। तीन दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 8, 9 और 10 जून को दो-दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर तीन बजे से शाम 5 बजे तक होगी। जिला प्रशासन के अनुसार प्रत्येक पाली में 19,464 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। छह पालियों में कुल 1,16,784 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 44 स्टेटिक मजिस्ट्रेट, 44 केंद्र व्यवस्थापक तथा 44 पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। शनिवार को परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार के नेतृत्व में माक ड्रिल आयोजित कर सुरक्षा, प्रवेश व्यवस्था, पहचान सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी तथा आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने, प्रवेश पत्र एवं वैध पहचान पत्र साथ रखने तथा परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क है.

गोरखपुर में 8, 9 और 10 जून को 44 केंद्रों पर पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें 1.16 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रशासन ने परीक्षा के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। तीन दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा के लिए जिले में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 8, 9 और 10 जून को दो-दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर तीन बजे से शाम 5 बजे तक होगी। जिला प्रशासन के अनुसार प्रत्येक पाली में 19,464 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। छह पालियों में कुल 1,16,784 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए 44 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 44 स्टेटिक मजिस्ट्रेट, 44 केंद्र व्यवस्थापक तथा 44 पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। शनिवार को परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं एडीएम सिटी गजेंद्र कुमार के नेतृत्व में माक ड्रिल आयोजित कर सुरक्षा, प्रवेश व्यवस्था, पहचान सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी तथा आपातकालीन प्रबंधन की तैयारियों का परीक्षण किया गया। अधिकारियों ने केंद्रों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने, प्रवेश पत्र एवं वैध पहचान पत्र साथ रखने तथा परीक्षा से संबंधित सभी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। परीक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह सतर्क है





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