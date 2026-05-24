गोलियां चलने लगीं व्हाइट हाउस के पास, डोनाल्ड ट्रंप मौजूद

व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक शख्स ने सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। घटना के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। हमलावर की पहचान हो गई है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में शनिवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब व्हाइट हाउस के पास अचानक गोलियां चलने लगीं। शाम करीब 6 बजे 17th स्ट्रीट और पेनसिल्वेनिया एवेन्यू इलाके में तैनात सुरक्षा एजेंसियों को पहले तो लगा कि शायद कोई सामान्य विवाद हुआ है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में मामला बेहद गंभीर हो गया।

व्हाइट हाउस के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। एक शख्स ने सीक्रेट सर्विस चेकपॉइंट पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने जवाबी कार्रवाई में उसे मार गिराया। घटना के वक्त डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। हमलावर की पहचान हो गई है । अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में शनिवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब व्हाइट हाउस के पास अचानक गोलियां चलने लगीं। शाम करीब 6 बजे 17th स्ट्रीट और पेनसिल्वेनिया एवेन्यू इलाके में तैनात सुरक्षा एजेंसियों को पहले तो लगा कि शायद कोई सामान्य विवाद हुआ है, लेकिन कुछ ही सेकेंड में मामला बेहद गंभीर हो गया.

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