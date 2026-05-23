गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस का लॉकडाउन, संदिग्ध गोलीबारी में घायल का हाल

अमेरिका के वासिंगटन में गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस का सुरक्षा चाकू घूसा है। सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, चंद घंटों पहले संदिग्ध व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पास स्थित चेकपॉइंट पर पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने भी गोलीबारी की। गोलीबारी में घायल संदिग्ध व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक राहगीर भी इस गोलीबारी में घायल था। लॉकडाउन तुरंत किया गया और इंटरनेट बंद कर दी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्हाइट हाउस के अंदर थे। सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियोजित उपाय किए गए और स्टाफ को अंदर शिफ्ट किया गया।
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी , संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों पर की फायरिंग सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, संदिग्ध व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पास स्थित चेकपॉइंट पर पहुंचकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने भी गोलीबारी की, जिसमें संदिग्ध घायल हो गया। गोलीबारी में घायल संदिग्ध व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक राहगीर भी इस गोलीबारी में घायल हुआ है। व्हाइट हाउस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्हाइट हाउस के अंदर थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति और उनके परिवार को कोई खतरा नहीं पहुंचा। लॉकडाउन कुछ देर बाद हटा लिया गया।.
व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों पर की फायरिंग सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, संदिग्ध व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पास स्थित चेकपॉइंट पर पहुंचकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने भी गोलीबारी की, जिसमें संदिग्ध घायल हो गया। गोलीबारी में घायल संदिग्ध व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक राहगीर भी इस गोलीबारी में घायल हुआ है। व्हाइट हाउस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्हाइट हाउस के अंदर थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति और उनके परिवार को कोई खतरा नहीं पहुंचा। लॉकडाउन कुछ देर बाद हटा लिया गया।
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