Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस का लॉकडाउन, संदिग्ध गोलीबारी में घायल का हाल

Security News

गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस का लॉकडाउन, संदिग्ध गोलीबारी में घायल का हाल
गोलीबारीव्हाइट हाउसपुलिस अधिकारियों
📆23-05-2026 23:29:00
📰Dainik Jagran
32 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 53%

अमेरिका के वासिंगटन में गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस का सुरक्षा चाकू घूसा है। सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, चंद घंटों पहले संदिग्ध व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पास स्थित चेकपॉइंट पर पहुंचकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस ने भी गोलीबारी की। गोलीबारी में घायल संदिग्ध व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक राहगीर भी इस गोलीबारी में घायल था। लॉकडाउन तुरंत किया गया और इंटरनेट बंद कर दी गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्हाइट हाउस के अंदर थे। सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नियोजित उपाय किए गए और स्टाफ को अंदर शिफ्ट किया गया।

व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी , संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों पर की फायरिंग सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, संदिग्ध व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पास स्थित चेकपॉइंट पर पहुंचकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने भी गोलीबारी की, जिसमें संदिग्ध घायल हो गया। गोलीबारी में घायल संदिग्ध व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक राहगीर भी इस गोलीबारी में घायल हुआ है। व्हाइट हाउस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्हाइट हाउस के अंदर थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति और उनके परिवार को कोई खतरा नहीं पहुंचा। लॉकडाउन कुछ देर बाद हटा लिया गया।.

व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी, संदिग्ध व्यक्ति ने पुलिस अधिकारियों पर की फायरिंग सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, संदिग्ध व्यक्ति ने व्हाइट हाउस के पास स्थित चेकपॉइंट पर पहुंचकर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने भी गोलीबारी की, जिसमें संदिग्ध घायल हो गया। गोलीबारी में घायल संदिग्ध व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक राहगीर भी इस गोलीबारी में घायल हुआ है। व्हाइट हाउस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समय व्हाइट हाउस के अंदर थे। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति और उनके परिवार को कोई खतरा नहीं पहुंचा। लॉकडाउन कुछ देर बाद हटा लिया गया।

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Jagran /  🏆 10. in İN

गोलीबारी व्हाइट हाउस पुलिस अधिकारियों इसरो संक्र उत्तराधिकारी च Verificación गर्रुकाते

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 02:29:28