गोला प्रखंड में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत बकरियों और बत्तखों का वितरण, विधायक ममता देवी ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत 33 लाभार्थियों को पशु वितरित किए गए ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले और स्वरोजगार को बढ़ावा मिले।

रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड मुख्यालय में शनिवार का दिन ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के नाम रहा। यहाँ मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत एक भव्य पशु वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना था। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक ममता देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और अपने हाथों से चयनित लाभार्थियों को पशु सौंपे। इस अवसर पर प्रखंड कार्यालय परिसर में भारी भीड़ उमड़ी और ग्रामीणों में इस योजना को लेकर काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 33 लाभुकों के बीच बकरियां और बत्तख के चूजों का वितरण किया गया। यह पहल केवल पशुओं के वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उन्हें गरीबी के चक्र से बाहर निकालने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। प्रशासन का प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे ताकि समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। विधायक ममता देवी ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए विस्तार से चर्चा की कि पशुपालन किस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पशुपालन केवल एक पारंपरिक व्यवसाय नहीं है, बल्कि आधुनिक समय में यह एक लाभकारी उद्योग बन चुका है। राज्य सरकार की यह योजना इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन गाँवों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विधायक ने कहा कि जब ग्रामीण परिवार आत्मनिर्भर बनते हैं, तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज और आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। उन्होंने लाभुकों को प्रेरित करते हुए कहा कि वे इन पशुओं का उचित रखरखाव करें, समय पर टीकाकरण करवाएं और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का पालन करें ताकि वे इस व्यवसाय से अधिकतम लाभ कमा सकें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि ग्रामीणों को इस काबिल बनाना है कि वे स्वयं अपनी आय के स्थायी और टिकाऊ स्रोत विकसित कर सकें, जिससे वे किसी अन्य पर निर्भर न रहें। बकरी पालन और बत्तख पालन की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए विधायक ने बताया कि ये दोनों ही व्यवसाय बहुत कम लागत और कम समय में अधिक मुनाफा देने वाले हैं। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है क्योंकि वे अपने घर के आंगन या आसपास की उपलब्ध जमीन का उपयोग करके इस कार्य को सुचारू रूप से चला सकते हैं। वर्तमान समय में शहरों की ओर पलायन एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या बनी हुई है, जहाँ ग्रामीण युवा बेहतर रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर दूरदराज के शहरों में भटकते हैं। ऐसे में यदि उन्हें अपने ही गाँव में सम्मानजनक स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, तो पलायन की समस्या पर प्रभावी ढंग से लगाम लगेगी और स्थानीय स्तर पर ही विकास संभव होगा। इससे न केवल परिवारों की मासिक आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता की एक नई संस्कृति भी विकसित होगी जो भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इस गरिमामयी कार्यक्रम में प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल की सराहना की। प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉ.

सुधा वर्मा ने योजना के तकनीकी पहलुओं, पशुओं के चयन और कार्यान्वयन की विस्तृत जानकारी साझा की ताकि लाभुकों को कोई कठिनाई न हो। वहीं उप प्रमुख विजय ओझा, सांसद प्रतिनिधि प्रीतम झा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी बजरंग महतो ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए ग्रामीणों का उत्साहवर्धन किया। बैटूल कला के मुखिया जाकिर अख्तर सहित कई अन्य जन प्रतिनिधियों ने इस योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर बताया। कार्यक्रम के अंत में सभी लाभार्थियों ने सरकार और विधायक का आभार व्यक्त किया और विश्वास दिलाया कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाएंगे। यह वितरण कार्यक्रम इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में रामगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन के माध्यम से एक नई आर्थिक क्रांति आने वाली है जिससे पूरा क्षेत्र समृद्ध होगा





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