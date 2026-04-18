गोल्फ लिंक्स में डकैती: एनर्जी ड्रिंक कंपनी मालिक के घर से 30 लाख के जेवरात लूटे, घरेलू सहायक समेत 5 आरोपी फरार

नई दिल्ली के गोल्फ लिंक्स स्थित एनर्जी ड्रिंक कंपनी के मालिक प्रवीण चावला के घर घुसे घरेलू सहायक सुशील और उसके चार साथियों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 30 लाख रुपये के जेवरात लूट लिए। वारदात के 48 घंटे बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ने में विफल रही है। जांच में घरेलू सहायक सुशील का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है।

नई दिल्ली के प्रतिष्ठित गोल्फ लिंक्स कॉलोनी में गुरुवार शाम को एनर्जी ड्रिंक निर्माता प्रवीण चावला के घर हुई डकैती की वारदात को अंजाम देने के 48 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल नहीं हुई है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ के आधार पर घरेलू सहायक सुशील और उसके चार अन्य साथियों की पहचान करने में कामयाबी मिली है, लेकिन बार-बार प्रयास करने के बावजूद ये अपराध ी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।

जांच के दौरान सुशील के आपराधिक इतिहास की कई परतें सामने आई हैं। पता चला है कि सुशील पहले भी गाजियाबाद में इसी तरह की दो वारदातों को अंजाम दे चुका है, और दिल्ली में भी उसकी संलिप्तता दो अन्य ऐसी ही घटनाओं में सामने आई है। गौर करने वाली बात यह है कि सुशील ने पिछली सभी वारदातों को भी अपने साथियों के साथ मिलकर ही अंजाम दिया था। व्यापारियों के घरों में घरेलू सहायक की नौकरी हासिल करने के बाद, वह एक हफ्ते के भीतर ही अपने साथियों के साथ मिलकर उन घरों में लूटपाट करता था। जल्दी वारदातों को अंजाम देने के कारण, पिछली सभी घटनाओं में उसका पुलिस सत्यापन नहीं हो पाया था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सुशील मूल रूप से बिहार के मधुबनी जिले का रहने वाला है। पुलिस को आशंका है कि उसने घरेलू सहायक की नौकरी को लूटपाट के लिए एक माध्यम बना लिया है और उसने अपना एक गिरोह भी तैयार कर लिया है। इस गिरोह में मधुबनी के कई युवा सदस्य हो सकते हैं। जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रवीण चावला के घर में नौकरी करने वाले एक पूर्व घरेलू सहायक ने ही सुशील की सिफारिश की थी। शक के दायरे में आए इस पूर्व घरेलू सहायक ने भी कुछ दिनों तक नौकरी करने के बाद किसी बहाने से नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस को संदेह है कि वह भी इस डकैती की साजिश का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि सुशील को इस बात की पूरी जानकारी थी कि कारोबारी के बेडरूम में स्थित अलमारी में कीमती जेवरात रखे हैं। इसी वजह से वह अलमारी तोड़ने के इरादे से लोहे की रॉड लेकर आया था। प्रवीण चावला ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया है कि उन्होंने घर में कोई नकदी नहीं रखी थी। लुटेरे लगभग 30 लाख रुपये मूल्य के जेवरात लूटकर ले गए। वारदात के समय, सुशील को छोड़कर उसके बाकी सभी साथी चेहरे पर मास्क लगाए हुए थे, ताकि उनकी पहचान न हो सके।

यह घटना गुरुवार देर शाम करीब आठ बजे तब हुई जब प्रवीण चावला अपनी पत्नी, बहू और पोते के साथ अपनी कोठी में मौजूद थे। सुशील अपने चार अन्य साथियों के साथ उनके घर में घुस गया। उन लुटेरों ने प्रवीण चावला और उनके परिवार के सदस्यों को धमकाकर बंधक बना लिया। इसके बाद, उन्होंने अलमारी से जेवरात लूटे और फिर मौके से फरार हो गए। घटना के करीब 45 मिनट बाद, यानी रात 8:45 बजे, पुलिस कंट्रोल रूम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही तुगलक रोड थाना पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की है, जिससे आरोपियों की पहचान में मदद मिली है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए सघन तलाशी अभियान चला रही है।





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