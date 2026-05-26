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गोविंदगढ़ में नकली बीजों पर कृषि मंत्री ने की गई छापा, फैक्ट्री को सील की तैयारी

राजनीति News

गोविंदगढ़ में नकली बीजों पर कृषि मंत्री ने की गई छापा, फैक्ट्री को सील की तैयारी
कृषि मंत्रीनकली बीजगोविंदगढ़
📆26-05-2026 15:17:00
📰NBT Hindi News
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राजस्थान के जयपुर में एसीएस नामक मूंगफली फैक्ट्री पर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने औचक छापा मारा, जहाँ नकली 'RG-510' बीजों का उत्पादन हो रहा था। जांच में पाया गया कि बीजों में खतरनाक फफूंदी संक्रमण की सम्भावना है। फैक्ट्री को सील किया जा रहा है और अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश जारी है।

राज्य सरकार की कृषि मंत्री डॉ.

किरोड़ी लाल मीणा ने इस मंगलवार को जयपुर के गोविंदगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में संचालित एक मूंगफली उत्पादन इकाई पर व्यापक छापा मारा। यह फैक्ट्री, जिसे स्थानीय लोगों ने एसीएस नाम से बुलाया है, आरक्षणीय भूमि पर बिना किसी वैध अनुमतियों के संचालित हो रही थी। आयोजकों का दावा था कि वे उच्च गुणवत्ता वाली मूंगफली प्रसंस्करण करते हैं, परंतु निरीक्षण से पता चला कि फैक्ट्री में नकली बीज उत्पादन हो रहा था। मंत्री के निरीक्षण के दौरान यह रूचिकर घटना सामने आई कि इस प्लांट में खरीदी गई मूंगफली को एक लुभावने नाम, 'RG‑510', के जालसाजी बीज के रूप में पैक किया जा रहा था। यह नाम वैज्ञानिकों द्वारा शोधित श्रेणी के रूप में दर्शाया गया है, जिससे बाजार में उत्पाद की कीमत को अनैतिक रूप से बढ़ाया जा सका। पिछले कुछ महीनों से किसानों को इन झूठे बीजों को महंगे दामों पर बेचने की योजनाएँ खुली थीं। जांच के दौरान अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में पैकेजिंग रैपर्स, डिब्बे और अवैध रूप से प्राप्त बीज के नमूने जब्त किये। रिपोर्ट के अनुसार, इन बीजों में 'अल्फाटॉक्सिन' नामक फफूंदी संक्रमण की भी प्रबल आशंका थी, जो फसलों और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कृषि मंत्री ने आदेश दिया है कि यह फैक्ट्री तत्काल सील कर दी जाएगी और सभी अवैध स्टॉक को जब्त करके प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। मंत्री के आगमन पर फर्म के प्रमुख संचालक और प्रबंधक तेजी से स्थल से भाग जाने में सफल रहे। अधिकारियों ने पते से संबंधित सभी दस्तावेज़ और अनुमति के अभाव के सबूत इकट्ठा किये हैं। डॉ.

किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस और कृषि विभाग के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे इस घटना की गहन जांच करके विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें और हाई-प्रोफाइल केस के रूप में हाइलाइट करें। राज्य सरकार इस कार्रवाई के बाद किसानों को नकली बीजों से धोखाधड़ी की चेतावनी भी जारी करेगी और उपभोक्ता संरक्षण के लिए सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में किरायों और बिक्री यात्राओं पर तगड़ी नज़र रखी जाए। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र में अनियमित प्रथाएँ और अवैध प्रथाएँ गंभीर आर्थिक एवं स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर रही हैं। राज्य का इस प्रकार के अपराधों से निपटने के प्रति दृढ़ संकल्प और मजबूत नियंत्रण तंत्र इस बात को स्पष्ट करता है कि सरकार किसानों के हितों को प्राथमिकता देती है। विषय: कृषि विभाग, गोपनीय जांच, नकली बीज, कृषि मंत्री, फफूंदी संक्रम

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कृषि मंत्री नकली बीज गोविंदगढ़ अल्फाटॉक्सिन उद्योग

 

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