गोवा में हॉकी अभ्यास के दौरान 13 वर्षीय छात्रा की सिर पर गेंद लगने से मौत, स्कूल में शोक की लहर

गोवा के गुइरिम स्थित सेंट एंथनी हाई स्कूल में नौवीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा रुईशा खारसेल की हॉकी अभ्यास के दौरान सिर पर गेंद लगने से मौत हो गई। स्कूल प्रशासन ने तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर दिया है और जांच शुरू कर दी है। रुईशा ने महज दो साल पहले ही हॉकी खेलना शुरू किया था और वह खेल के प्रति काफी उत्साहित थी।

पणजी: गोवा के गुइरिम स्थित सेंट एंथनी हाई स्कूल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जहां गर्मियों की छुट्टियों से ठीक एक दिन पहले नौवीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा रुईशा खारसेल की हॉकी अभ्यास के दौरान सिर पर गेंद लगने से मौत हो गई। स्कूल प्रशासन के अनुसार, यह घटना प्रैक्टिस सेशन के दौरान हुई। प्रिंसिपल फादर मिलचेस्टर फर्टाडो ने बताया कि छात्र-छात्राएं आगामी शैक्षणिक सत्र की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे थे और माहौल पूरी तरह सामान्य था। इसी दौरान अचानक यह हादसा हो गया। बॉल लगने के बाद क्या हुआ जैसे ही हॉकी बॉल रुईशा के सिर पर लगी वह जमीन पर गिर पड़ी। स्कूल प्रशासन ने बिना देर किए एम्बुलेंस को बुलाया। लेकिन बताया गया कि एंबुलेंस को पहुंचने में देरी लग जाएगी। ऐसे स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छात्रा को तुरंत एक निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। बता दें कि रुईशा ने महज दो साल पहले ही हॉकी खेलना शुरू किया था और वह खेल के प्रति काफी उत्साहित थी। बताया जा रहा है कि उसने अपने बड़े भाई सूरज खारसेल से प्रेरणा ली थी, जो खुद एक उभरते हुए हॉकी खिलाड़ी हैं। सूरज ने हाल ही में राजगीर में आयोजित सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोवा टीम की कप्तानी की थी। जहां टीम ने डिवीजन C में दूसरा स्थान हासिल किया था। इस हादसे ने न केवल स्कूल के प्रशासन को झकझोर दिया बल्कि पूरे गोवा में शोक की लहर पैदा कर दी है। रुईशा की मातापिता ने इस हादसे पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और स्कूल प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह एक दुर्घटना थी और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए पूरी जांच की जानी चाहिए। स्कूल प्रशासन ने इस घटना पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे इस हादसे पर पूरी तरह से जांच करेंगे और सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। स्कूल ने भी छात्रों और शिक्षकों के लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का फैसला किया है ताकि इस हादसे से प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके। इस हादसे के बाद, गोवा सरकार ने भी इस घटना पर गंभीरता से ध्यान दिया है और स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सुरक्षा उपायों की पुनरावलोकन करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। रुईशा की मातापिता ने इस हादसे पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे इस हादसे से बहुत दुखित हैं और उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। वे अपने बेटे सूरज की प्रेरणा से रुईशा को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करते रहे थे और अब यह हादसा उनके लिए एक बड़ा झटका है। वे स्कूल प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं और कहा है कि वे इस हादसे पर पूरी जांच की अपेक्षा कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह एक दुर्घटना थी और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए पूरी जांच की जानी चाहिए। वे कहा है कि इस हादसे से पूरे गोवा में शोक की लहर पैदा हो गई है और सभी लोग इस हादसे पर गमजानक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे कहा है कि इस हादसे से प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है और स्कूल प्रशासन को इस हादसे पर पूरी जांच करनी चाहिए। स्कूल प्रशासन ने इस घटना पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे इस हादसे पर पूरी तरह से जांच करेंगे और सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। स्कूल ने भी छात्रों और शिक्षकों के लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का फैसला किया है ताकि इस हादसे से प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके। इस हादसे के बाद, गोवा सरकार ने भी इस घटना पर गंभीरता से ध्यान दिया है और स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सुरक्षा उपायों की पुनरावलोकन करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। रुईशा की मातापिता ने इस हादसे पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे इस हादसे से बहुत दुखित हैं और उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। वे अपने बेटे सूरज की प्रेरणा से रुईशा को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करते रहे थे और अब यह हादसा उनके लिए एक बड़ा झटका है। वे स्कूल प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं और कहा है कि वे इस हादसे पर पूरी जांच की अपेक्षा कर रहे हैं.

पणजी: गोवा के गुइरिम स्थित सेंट एंथनी हाई स्कूल में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। जहां गर्मियों की छुट्टियों से ठीक एक दिन पहले नौवीं कक्षा की 13 वर्षीय छात्रा रुईशा खारसेल की हॉकी अभ्यास के दौरान सिर पर गेंद लगने से मौत हो गई। स्कूल प्रशासन के अनुसार, यह घटना प्रैक्टिस सेशन के दौरान हुई। प्रिंसिपल फादर मिलचेस्टर फर्टाडो ने बताया कि छात्र-छात्राएं आगामी शैक्षणिक सत्र की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे थे और माहौल पूरी तरह सामान्य था। इसी दौरान अचानक यह हादसा हो गया। बॉल लगने के बाद क्या हुआ जैसे ही हॉकी बॉल रुईशा के सिर पर लगी वह जमीन पर गिर पड़ी। स्कूल प्रशासन ने बिना देर किए एम्बुलेंस को बुलाया। लेकिन बताया गया कि एंबुलेंस को पहुंचने में देरी लग जाएगी। ऐसे स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छात्रा को तुरंत एक निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का केस दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही उसकी मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी। बता दें कि रुईशा ने महज दो साल पहले ही हॉकी खेलना शुरू किया था और वह खेल के प्रति काफी उत्साहित थी। बताया जा रहा है कि उसने अपने बड़े भाई सूरज खारसेल से प्रेरणा ली थी, जो खुद एक उभरते हुए हॉकी खिलाड़ी हैं। सूरज ने हाल ही में राजगीर में आयोजित सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में गोवा टीम की कप्तानी की थी। जहां टीम ने डिवीजन C में दूसरा स्थान हासिल किया था। इस हादसे ने न केवल स्कूल के प्रशासन को झकझोर दिया बल्कि पूरे गोवा में शोक की लहर पैदा कर दी है। रुईशा की मातापिता ने इस हादसे पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और स्कूल प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह एक दुर्घटना थी और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए पूरी जांच की जानी चाहिए। स्कूल प्रशासन ने इस घटना पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे इस हादसे पर पूरी तरह से जांच करेंगे और सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। स्कूल ने भी छात्रों और शिक्षकों के लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का फैसला किया है ताकि इस हादसे से प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके। इस हादसे के बाद, गोवा सरकार ने भी इस घटना पर गंभीरता से ध्यान दिया है और स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सुरक्षा उपायों की पुनरावलोकन करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। रुईशा की मातापिता ने इस हादसे पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे इस हादसे से बहुत दुखित हैं और उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। वे अपने बेटे सूरज की प्रेरणा से रुईशा को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करते रहे थे और अब यह हादसा उनके लिए एक बड़ा झटका है। वे स्कूल प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं और कहा है कि वे इस हादसे पर पूरी जांच की अपेक्षा कर रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने भी इस घटना पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह एक दुर्घटना थी और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचने के लिए पूरी जांच की जानी चाहिए। वे कहा है कि इस हादसे से पूरे गोवा में शोक की लहर पैदा हो गई है और सभी लोग इस हादसे पर गमजानक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वे कहा है कि इस हादसे से प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता की आवश्यकता है और स्कूल प्रशासन को इस हादसे पर पूरी जांच करनी चाहिए। स्कूल प्रशासन ने इस घटना पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे इस हादसे पर पूरी तरह से जांच करेंगे और सभी आवश्यक कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से बचा जा सके। स्कूल ने भी छात्रों और शिक्षकों के लिए काउंसलिंग सत्र आयोजित करने का फैसला किया है ताकि इस हादसे से प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता मिल सके। इस हादसे के बाद, गोवा सरकार ने भी इस घटना पर गंभीरता से ध्यान दिया है और स्कूलों में खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सुरक्षा उपायों की पुनरावलोकन करने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि सभी स्कूलों को सुनिश्चित करना चाहिए कि खेल प्रतियोगिताओं के दौरान सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाए और छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए। रुईशा की मातापिता ने इस हादसे पर गमजानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वे इस हादसे से बहुत दुखित हैं और उनके लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। वे अपने बेटे सूरज की प्रेरणा से रुईशा को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करते रहे थे और अब यह हादसा उनके लिए एक बड़ा झटका है। वे स्कूल प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं और कहा है कि वे इस हादसे पर पूरी जांच की अपेक्षा कर रहे हैं





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गोवा हॉकी हादसा छात्रा की मौत स्कूल हादसा अप्राकृतिक मौत

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