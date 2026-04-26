गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने किया खुलासा: पति के रूप में गोविंदा ने अपनी जिम्मेदारियों में खुद को उलझा लिया

गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने एक इंटरव्यू में अपने रिश्ते को लेकर खुलासा किया. उन्होंने कहा कि गोविंदा एक अच्छे पिता और बेटे रहे, लेकिन पति के रूप में वह उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे. सुनीता ने सोशल मीडिया पर होने वाली अफवाहों पर भी अपना रवैया साफ किया.
गोविंदा - सुनीता आहूजा : सुपरस्टार गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा एक बार फिर चर्चा में हैं. वजह है उनका हाल ही में दिया गया बयान, जिसमें उन्होंने अपने रिश्ते को लेकर बेबाक राय रखी.
सुनीता ने न सिर्फ अफेयर की अफवाहों पर बात की बल्कि यह भी कहा कि गोविंदा एक अच्छे बेटे और पिता तो रहे, लेकिन पति के तौर पर वह उनकी उम्मीदों पर पूरी तरह खरे नहीं उतरे. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब बीते कुछ समय से दोनों के रिश्ते को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं. सुनीता ने कहा कि सोशल मीडिया पर होने वाली बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है.
पति के तौर पर गोविंदा को लेकर क्या बोलीं सुनीता? सुनीता आहूजा ने इंटरव्यू में कहा कि गोविंदा ने हमेशा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को प्रायोरिटी दी. सुनीता ने गोविंदा की एक पिता और बेटे के तौर पर तारीफ की, लेकिन पति के रूप में उनकी कमी भी खुलकर बताई.
सुनीता के मुताबिक, वह जिंदगी को थोड़ा खुलकर जीना चाहती थीं, जैसे पार्टियां करना, डिनर पर जाना या छुट्टियां मनाना, लेकिन गोविंदा का पूरा ध्यान काम और परिवार को संभालने में ही लगा रहा. इसी वजह से दोनों के बीच कई ऐसी चीजें रह गईं, जिन्हें वह आज मिस करती हैं. अफेयर की अफवाहों पर दिया साफ जवाब.
इसी बीच जब उनसे गोविंदा के अफेयर को लेकर उठती अफवाहों पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि 90 के दशक में इस तरह की बातें आम थीं और लोग इन्हें ज्यादा सीरियस से नहीं लेते थे. उन्होंने यह भी कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर लोग बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वह इन बातों पर ध्यान नहीं देतीं.
उनके अनुसार, किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी भरोसा होता है और वही उनके रिश्ते की नींव भी है. सुपरस्टार होकर भी जिंदगी नहीं जी पाए. सुनीता का सबसे चौंकाने वाला बयान यही रहा कि उन्होंने कहा, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद गोविंदा ने अपनी जिंदगी को उस तरह से नहीं जिया, जैसा उन्हें जीना चाहिए था. उन्होंने कहा कि वह 60 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने खुद के लिए बहुत कम वक्त निकाला.
सुनीता को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने सिर्फ जिम्मेदारियों में खुद को इतना उलझा लिया कि जिंदगी के बाकी पहलुओं का आनंद नहीं ले पाए. उनका यह बयान कहीं न कहीं एक इमोशनल लेयर भी दिखाता है, जहां वह अपने पति के लिए बेहतर जिंदगी की इच्छा जताती नजर आईं. 40 साल के रिश्ते पर क्या कहा सुनीता आहूजा ने अपने लंबे रिश्ते को लेकर भी खुलकर बात की.
उन्होंने कहा कि अब इस रिश्ते को छोड़ने या बदलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह करीब 40 साल साथ बिता चुके हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अब पीछे मुड़कर देखने या पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा. हालांकि, उन्होंने एक दिलचस्प बात यह भी कही कि अगर उन्हें मौका मिले तो वह गोविंदा जैसे बेटे की ख्वाहिश जरूर करेंगी, लेकिन पति के तौर पर उनकी अपेक्षाएं अलग थीं.
यह बयान उनके रिश्ते की जटिलता को साफ तौर पर दिखाता है. गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं. इतने लंबे समय तक साथ रहने के बावजूद उनके रिश्ते में उतार-चढ़ाव आते रहे, जो अब खुलकर सामने भी आ रहे हैं
गोविंदा सुनीता आहूजा रिश्ते बॉलीवुड अफेयर