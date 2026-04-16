गोवा और जिम्बाब्वे एसटीईएम शिक्षा, रोबोटिक्स और एआई में सहयोग बढ़ाएंगे

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने जिम्बाब्वे सरकार के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की, जिसका उद्देश्य एसटीईएम शिक्षा, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। बैठक में गोवा के एक उद्यम क्यूरियस माइंड इन्फोटेनमेंट की अंतरराष्ट्रीय पहचान की सराहना की गई और भविष्य में छात्रों, शिक्षकों व स्टार्टअप्स के आदान-प्रदान पर सहमति बनी।

पणजी, 16 अप्रैल (आईएएनएस)। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने जिम्बाब्वे सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसका मुख्य उद्देश्य एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) शिक्षा , रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और भविष्य की शिक्षा के लिए वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करना था। बैठक के दौरान, मुख्यमंत्री डॉ.

प्रमोद सावंत ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि गोवा के लिए यह अत्यंत गर्व का क्षण है कि गोवा का एक प्रमुख उद्यम, क्यूरियस माइंड इन्फोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि यह कंपनी गोवा के एसटीईएम इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है और रोबोटिक्स और एआई शिक्षा के क्षेत्र में इसके उत्कृष्ट कार्यों को जिम्बाब्वे सरकार द्वारा भी सराहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि ये विकास स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि गोवा नवाचार, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी-आधारित शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोवा सरकार छात्रों को 21वीं सदी के आधुनिक कौशलों से सुसज्जित करने और एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम विकसित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है जो वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करे। डॉ. सावंत ने यह भी बताया कि इस तरह की साझेदारियां ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेंगी, जिससे एसटीईएम शिक्षा की उत्कृष्टता के वैश्विक मानचित्र पर गोवा की स्थिति और मजबूत होगी। उन्होंने जिम्बाब्वे प्रतिनिधिमंडल के साथ भविष्य में और अधिक गहन सहयोग की संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की। इस बैठक को गोवा सरकार की 'एजुकेशन फॉर फ्यूचर' और 'स्किल डेवलपमेंट' नीतियों को वैश्विक मंच पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया कि गोवा अब केवल पर्यटन के लिए ही नहीं, बल्कि नवाचार और आधुनिक शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जिम्बाब्वे प्रतिनिधिमंडल ने गोवा के एसटीईएम इकोसिस्टम की व्यापक सराहना की और भविष्य में दोनों पक्षों के बीच छात्रों, शिक्षकों और स्टार्टअप्स के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर सहमति व्यक्त की। यह द्विपक्षीय बैठक दोनों देशों के बीच शैक्षिक और तकनीकी सहयोग के नए रास्ते खोलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है, विशेष रूप से उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री सावंत ने आशा व्यक्त की कि इस तरह की अंतरराष्ट्रीय कड़ियां गोवा को वैश्विक शैक्षिक परिदृश्य में एक अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध होंगी। यह सहयोग न केवल ज्ञान और कौशल के आदान-प्रदान को सुगम बनाएगा, बल्कि युवा प्रतिभाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करेगा। जिम्बाब्वे प्रतिनिधिमंडल ने गोवा में शिक्षा और नवाचार के क्षेत्र में हो रहे त्वरित विकास से गहरी संतुष्टि व्यक्त की और भविष्य में निरंतर संपर्क बनाए रखने पर भी जोर दिया। इस मुलाकात के दौरान, एसटीईएम शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम विकास, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों पर भी विचार-विमर्श हुआ, जिससे दोनों देशों को पारस्परिक लाभ मिल सके। यह आयोजन गोवा की 'डिजिटल इंडिया' पहल और 'मेक इन इंडिया' जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ भी मजबूती से जुड़ता है, जो राज्य को भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए तैयार कर रहा है। कुल मिलाकर, यह बैठक गोवा के शैक्षिक और तकनीकी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक सिद्ध हुई है





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