गोविंदपुरी डबल मर्डर: आरोपी सौरभ साहू ने अपनी मौसेरी बहन शारदा पर 35 वार किए और उंगलियां काट डाली

गोविंदपुरी गली नंबर 10 हिंदू समाज कॉलोनी निवासी विष्णु साहू बोलेरो में अपनी सब्जी की दुकान चलाते हैं। उन्हें मुठभेड़ के दौरान नौ लाख रुपये बरामद किए गए हैं। उनकी बेटी के साथ गली नंबर-10 स्थित फ्लैट में हुई अवैध गतिविधि की जांच कर रही है पुलिस। पुलिस ने तीनों कमेटियों के भुगतान से संबंधित कई पते दर्ज किया है। ऐसे ही कई चौंकाने योग्य तथ्य सामने आ रहे है छापेमारी के दौरान।

गोविंदपुरी डबल मर्डर : आरोपी सौरभ साहू ने बहन पर 35 वार किए और उंगलियां काट डाली गोविंदपुरी डबल मर्डर केस के आरोपी सौरभ साहू ने अपनी मौसेरी बहन शारदा पर 35 वार किए और सोने की अंगूठी के लिए उसकी सभी उंगलियां काट दीं। उसने गोद लिए बHighLightsमुहम्मद रईस, दक्षिणी दिल्ली । गोविंदपुरी गली नंबर 10 में गोद लिए बेटे समेत मां की घर में घुसकर की गई हत्या मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। आरोपित सौरभ साहू ने चाकू से अपनी मौसेरी बहन शारदा पर एक के बाद एक कुल 35 वार किए थे। शारदा ने तीन उंगलियों में सोने की अंगूठी पहन रखी थी। लालच में वह इतना अंधा हो गया था कि उंगलियों से अंगूठी निकालने की बजाय बहन की दसों उंगलियां काट डाली । घर में रखे जेवर और 12 लाख नकद लेकर मौके से भाग निकला। पोस्टमार्टम की प्रारंभिक रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 35 गहरे घाव मिले हैं। उसकी सभी उंगलियां भी कट चुकी थीं.

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