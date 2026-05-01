गौतम अडाणी ने केदारनाथ में पत्नी के साथ किया जलाभिषेक, रोपवे परियोजना का लिया जायजा

अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी अपनी पत्नी प्रीति अडाणी के साथ केदारनाथ पहुंचे और बाबा केदारनाथ के दरबार में जलाभिषेक किया। उन्होंने सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे परियोजना का भी हवाई सर्वेक्षण किया।

केदारनाथ धाम में आज अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी अपने परिवार के साथ पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति अडाणी के साथ मिलकर बाबा केदारनाथ के पवित्र दरबार में हाजिरी दी और जलाभिषेक किया। यह यात्रा उनकी शादी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। अडाणी जी सुबह दिल्ली से देहरादून पहुंचे और फिर वहां से एक निजी हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। केदारनाथ पहुंचने के बाद, गौतम अडाणी ने प्रस्तावित सोनप्रयाग - केदारनाथ रोपवे परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया। यह रोपवे परियोजना श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। वर्तमान में, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की यात्रा 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के माध्यम से पूरी होती है, जिसमें लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। रोपवे के निर्माण के बाद, यह यात्रा मात्र 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। अडाणी समूह इस परियोजना को पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग 4081 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर रहा है। रोपवे दुनिया की सबसे सुरक्षित और आधुनिक '3एस' (थ्री-केबल) तकनीक पर आधारित होगा, जो इसे खराब मौसम और तेज हवाओं में भी संचालित करने में सक्षम बनाएगा। यह रोपवे प्रति घंटे 1800 यात्रियों को एक तरफ से ले जाने की क्षमता रखेगा। दर्शन के बाद, गौतम अडाणी ने केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं और इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। गौतम अडाणी ने इस विशेष दिन पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए दोहरी खुशी लेकर आया है - विश्व श्रमिक दिवस और उनकी शादी की 40वीं वर्षगांठ। उन्होंने अपनी जीवनसंगिनी प्रीति अडाणी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने पिछले चार दशकों में हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि प्रीति का साथ उनके जीवन का आधार रहा है और हर चुनौती में एक शांत शक्ति प्रदान की है। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वह देश को निरंतर प्रगति, समृद्धि और शक्ति प्रदान करें और सभी को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की प्रेरणा दें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने श्रमिक दिवस के अवसर पर 'अपनी बात, अपनों के साथ' नामक एक नई पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अडाणी परिवार के 4 लाख से अधिक सदस्यों के साथ जुड़ना है। इस पहल के माध्यम से, वह अपने विचार, अनुभव और सीख साझा करेंगे और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि जब अडाणी परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो वे न केवल परियोजनाएं बनाएंगे, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में भी योगदान देंगे। उन्होंने अपने विश्वास और समर्थन के लिए सभी को धन्यवाद दिया। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह अडाणी समूह की देश के विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। रोपवे परियोजना के पूरा होने से केदारनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होगा और यह क्षेत्र पर्यटन के लिए एक नया केंद्र बन जाएगा.

केदारनाथ धाम में आज अडाणी समूह के चेयरमैन गौतम अडाणी अपने परिवार के साथ पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी प्रीति अडाणी के साथ मिलकर बाबा केदारनाथ के पवित्र दरबार में हाजिरी दी और जलाभिषेक किया। यह यात्रा उनकी शादी की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। अडाणी जी सुबह दिल्ली से देहरादून पहुंचे और फिर वहां से एक निजी हेलीकॉप्टर के माध्यम से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुए। केदारनाथ पहुंचने के बाद, गौतम अडाणी ने प्रस्तावित सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे परियोजना का हवाई सर्वेक्षण किया। यह रोपवे परियोजना श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाने के उद्देश्य से बनाई जा रही है। वर्तमान में, सोनप्रयाग से केदारनाथ तक की यात्रा 16 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के माध्यम से पूरी होती है, जिसमें लगभग 8 से 9 घंटे लगते हैं। रोपवे के निर्माण के बाद, यह यात्रा मात्र 36 मिनट में पूरी हो जाएगी। अडाणी समूह इस परियोजना को पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत लगभग 4081 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर रहा है। रोपवे दुनिया की सबसे सुरक्षित और आधुनिक '3एस' (थ्री-केबल) तकनीक पर आधारित होगा, जो इसे खराब मौसम और तेज हवाओं में भी संचालित करने में सक्षम बनाएगा। यह रोपवे प्रति घंटे 1800 यात्रियों को एक तरफ से ले जाने की क्षमता रखेगा। दर्शन के बाद, गौतम अडाणी ने केदारनाथ धाम से जुड़ी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं और इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। गौतम अडाणी ने इस विशेष दिन पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि आज का दिन उनके लिए दोहरी खुशी लेकर आया है - विश्व श्रमिक दिवस और उनकी शादी की 40वीं वर्षगांठ। उन्होंने अपनी जीवनसंगिनी प्रीति अडाणी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने पिछले चार दशकों में हर परिस्थिति में उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि प्रीति का साथ उनके जीवन का आधार रहा है और हर चुनौती में एक शांत शक्ति प्रदान की है। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वह देश को निरंतर प्रगति, समृद्धि और शक्ति प्रदान करें और सभी को राष्ट्र निर्माण में योगदान करने की प्रेरणा दें। इसके अतिरिक्त, उन्होंने श्रमिक दिवस के अवसर पर 'अपनी बात, अपनों के साथ' नामक एक नई पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अडाणी परिवार के 4 लाख से अधिक सदस्यों के साथ जुड़ना है। इस पहल के माध्यम से, वह अपने विचार, अनुभव और सीख साझा करेंगे और उनसे सीखने का प्रयास करेंगे। उनका मानना है कि जब अडाणी परिवार के सदस्य एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो वे न केवल परियोजनाएं बनाएंगे, बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में भी योगदान देंगे। उन्होंने अपने विश्वास और समर्थन के लिए सभी को धन्यवाद दिया। यह यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह अडाणी समूह की देश के विकास और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। रोपवे परियोजना के पूरा होने से केदारनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को बहुत लाभ होगा और यह क्षेत्र पर्यटन के लिए एक नया केंद्र बन जाएगा





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