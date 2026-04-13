गौतमबुद्ध नगर में श्रमिक विरोध: सरकार का कड़ा रुख, सपा का आरोप

गौतमबुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन पर सरकार ने सख्त कार्रवाई की बात कही है और जांच के आदेश दिए हैं। वहीं, सपा ने भाजपा सरकार पर पूंजीपतियों का पक्ष लेने और श्रमिकों का शोषण करने का आरोप लगाया है। एनसीआर में हाई अलर्ट जारी किया गया है और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

गौतमबुद्ध नगर में औद्योगिक श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन को लेकर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता 'नन्दी' ने सख्त रवैया अपनाया है। सरकार ने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है। मंत्री नंदी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इन पार्टियों से जुड़े अराजक तत्व समय-समय पर इस तरह के प्रदर्शनों की आड़ में प्रदेश की कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरंभिक तौर पर अफवाहें फैलाकर श्रमिकों को भड़काने में इन तत्वों की भूमिका से इनकार नहीं

किया जा सकता। इस घटना की जांच के लिए औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल बनाया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का औद्योगिक माहौल एक आदर्श के रूप में सामने आया है। सरकार के निरंतर प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर प्रदेश आज देश के 'विकास इंजन' के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के साथ-साथ औद्योगिक श्रमिकों और कामगारों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गौतमबुद्ध नगर की घटना को उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर बताया। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नोएडा में वेतन वृद्धि को लेकर हुए उग्र आंदोलन का मूल कारण भाजपा सरकार की एकतरफा नीतियां हैं, जो पूंजीपतियों का पोषण करती हैं, लेकिन कर्मचारियों और वेतनभोगी श्रमिकों-मजदूरों का शोषण करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लोग चंदा देने के लिए पूंजीपतियों के एटीएम में तो पैसे भरते जा रहे हैं, लेकिन श्रमिकों के वेतन के लिए उनके एटीएम खाली हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि महंगाई के इस दौर में कम वेतन में घर चलाना कितना मुश्किल है, यह सिर्फ एक परिवार ही समझ सकता है। नोएडा में हुए बवाल के बाद पूरे एनसीआर क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय स्तर से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अराजकता को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुलिस ने 50 से अधिक ऐसे संदिग्ध सोशल मीडिया खातों की पहचान की है जिनसे भड़काऊ पोस्ट और गलत सूचनाएं प्रसारित की जा रही थीं। इन खातों के माध्यम से माहौल बिगाड़ने की योजनाबद्ध कोशिश की आशंका जताई गई है। ये खाते पिछले 24 घंटों के भीतर बनाए गए थे। मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है, जो इन सभी खातों के डिजिटल निशान खोज रही है। डीजीपी राजीव कृष्ण के अनुसार, जिन खातों की पहचान की गई है, वे लगातार श्रमिक आंदोलन से जुड़े भ्रामक नैरेटिव को बढ़ावा दे रहे थे। इसलिए, उनकी गतिविधियों को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी ने नोएडा के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उन्हें निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही, श्रमिकों के साथ संवाद स्थापित किया जाए ताकि किसी भी तरह की स्थिति न बिगड़े। इस घटनाक्रम ने गौतमबुद्ध नगर में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है, जिससे पुलिस प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। औद्योगिक श्रमिकों की मांगों को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ही आमने-सामने आ गए हैं। सरकार जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने की बात कर रही है, वहीं विपक्ष श्रमिकों के हितों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगा रहा है। इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों की स्थिति और उनके अधिकारों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें श्रमिकों के साथ संवाद स्थापित करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उचित वेतन और कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही, राजनीतिक दलों को भी इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने से बचना चाहिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी हितधारक मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके और औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। गौतमबुद्ध नगर की घटना एक चेतावनी है, जो हमें याद दिलाती है कि श्रमिकों के हितों की अनदेखी करने से सामाजिक अशांति और कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। सरकार और अन्य सभी संबंधित पक्षों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।





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