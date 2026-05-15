गौतम गंभीर द्वारा पीतांबरा पीठ का विशेष दर्शन और धार्मिक यात्रा - विचारों और आशंकाओं का जत्था

पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने पीतांबरा पीठ के दर्शन किए और अपनी धार्मिक यात्रा के दौरान पीले कपड़ों में दिखाई दिए। उन्होंने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीत वर्ण यानी पीले रंग का स्वरूप मानने वाली देवी की पूजा की। ज्योतिष शास्त्र में भी पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है, जिससे पूजा के दौरान पीले वस्त्र धारण करने और पीले रंग का प्रयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। साथ ही ज्ञान, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति का वरदान भी मिलता है। लेकिन उनके इस रुख के लिए पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन ने उठाए सवाल। कुछ और भी।

गौतम गंभीर ने पीले वस्त्र पहनकर पीतांबरा पीठ के दर्शन किए। यहां विराजमान मां पीतांबरा देवी को मां बगलामुखी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी का स्वरूप पीत वर्ण यानी पीले रंग का है।पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी धार्मिक आस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। गंभीर ने कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मां बगलामुखी के दर्शन किए। उन्होंने वनखंडेश्वर महादेव की पूजा भी की। गौतम गंभीर की पीतांबरा पीठ में गहरी आस्था है और वह अक्सर यहां आते रहते है। टी-20 विश्व कप जीतने के बाद भी गंभीर यहां आए थे और मां पीतांबरा का आशीर्वाद लिया था। अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान गौतम गंभीर और उनके साथ मौजूद लोग पीले कपड़ों में दिखाई दिए। पीतांबरा पीठ देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गिनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी के स्वरूप पीत वर्ण यानी पीले रंग का है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है। पीला रंग को देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। पूजा के दौरान पीले वस्त्र धारण करने और पीले रंग का प्रयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। साथ ही ज्ञान , सुख-समृद्धि और मानसिक शांति का वरदान भी मिलता है। गौतम गंभीर अपनी धार्मिक यात्रा ओं को लेकर बहुत चर्चा में रहते हैं। हाल ही में मैंने राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, माता वैष्णो देवी के दर्शन, बाबा भैरो नाथ के दर्शन और उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए। साल 2026 की शुरुआत में उन्होंने उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए थे.

गौतम गंभीर ने पीले वस्त्र पहनकर पीतांबरा पीठ के दर्शन किए। यहां विराजमान मां पीतांबरा देवी को मां बगलामुखी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी का स्वरूप पीत वर्ण यानी पीले रंग का है।पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी धार्मिक आस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा में हैं। गंभीर ने कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के दतिया स्थित मां बगलामुखी के दर्शन किए। उन्होंने वनखंडेश्वर महादेव की पूजा भी की। गौतम गंभीर की पीतांबरा पीठ में गहरी आस्था है और वह अक्सर यहां आते रहते है। टी-20 विश्व कप जीतने के बाद भी गंभीर यहां आए थे और मां पीतांबरा का आशीर्वाद लिया था। अपनी इस धार्मिक यात्रा के दौरान गौतम गंभीर और उनके साथ मौजूद लोग पीले कपड़ों में दिखाई दिए।पीतांबरा पीठ देश के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में गिनी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, देवी के स्वरूप पीत वर्ण यानी पीले रंग का है। ज्योतिष शास्त्र में भी पीले रंग का विशेष महत्व बताया गया है। पीला रंग को देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। पूजा के दौरान पीले वस्त्र धारण करने और पीले रंग का प्रयोग करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। साथ ही ज्ञान, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति का वरदान भी मिलता है। गौतम गंभीर अपनी धार्मिक यात्राओं को लेकर बहुत चर्चा में रहते हैं। हाल ही में मैंने राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर, माता वैष्णो देवी के दर्शन, बाबा भैरो नाथ के दर्शन और उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए। साल 2026 की शुरुआत में उन्होंने उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए थे





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

गौतम गंभीर पीतांबरा पीठ धार्मिक यात्रा पीले वस्त्र पीले रंग पीला रंग देवगुरु बृहस्पति धार्मिक मान्यताएं ज्योतिष शास्त्र पूजा सकारात्मक ऊर्जा ज्ञान सुख-समृद्धि मानसिक शांति

United States Latest News, United States Headlines