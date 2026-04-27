गौतमबुद्ध नगर में श्रम विभाग की बड़ी कार्रवाई: 14 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में श्रम विभाग ने श्रम नियमों का उल्लंघन करने वाले 14 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। अब तक 49 ठेकेदारों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। श्रमिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और श्रम कानून ों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई है। इस कड़ी में, श्रम विभाग ने 14 ठेकेदार ों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं, जिससे जिले में श्रम नियमों के उल्लंघन के खिलाफ एक सख्त संदेश गया है। यह कार्रवाई उन ठेकेदार ों के खिलाफ की गई है जिन्होंने श्रम कानून ों का बार-बार उल्लंघन किया और विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिसों का संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने जानकारी दी कि यह कार्रवाई जिले में श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए की जा रही निरंतर कार्रवाई का हिस्सा है। अब तक, कुल 49 ठेकेदार ों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन ठेकेदार ों को श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को भेजे गए पत्र के माध्यम से काली सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। इसके अतिरिक्त, श्रम कानून ों के उल्लंघन के मामलों में सोमवार को 6 अन्य ठेकेदार ों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिससे उन्हें अपने कार्यों का स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया गया है। इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकारों के अनुसार उचित वेतन और कार्य परिस्थितियां मिलें। अपर श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन ठेकेदार ों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं, उनके सेवायोजकों और कारखाना प्रबंधकों को श्रमिकों को सीधे उनके बैंक खातों में वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। वेतन का समायोजन संविदाकार के बिल से किया जाएगा, लेकिन वेतन का भुगतान करने की अंतिम जिम्मेदारी सेवायोजक और कारखाना प्रबंधक की होगी। यह कदम ठेकेदार ों द्वारा श्रमिकों के वेतन में हेरफेर या देरी को रोकने के लिए उठाया गया है। जिन ठेकेदार ों ने विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिसों का जवाब नहीं दिया, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस प्रकार, अब तक कुल 49 ठेकेदार ों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और उन्हें काली सूची में डालने के लिए श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को पत्र भेजा गया है। यह कार्रवाई श्रम विभाग की श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने और श्रम कानून ों का सख्ती से पालन कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। विभाग का मानना है कि श्रमिकों को शोषण से बचाने और उन्हें उचित कार्य परिस्थितियां प्रदान करने के लिए कठोर कदम उठाना आवश्यक है। श्रमिकों और उद्यमियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को सुलभ बनाने के लिए, श्रम विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर और एक ईमेल आईडी जारी की है। श्रमिक और उद्यमी किसी भी प्रकार की शिकायत को टेलीफोन नंबर 0120-4126892 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, वे अपनी शिकायतें ईमेल आईडी complaint.

dlcnoida@gmail.com पर भी भेज सकते हैं। यह पहल श्रमिकों और उद्यमियों को श्रम कानूनों के उल्लंघन या अन्य संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने के लिए एक आसान और प्रभावी माध्यम प्रदान करती है। श्रम विभाग शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए और श्रम कानूनों का पालन किया जाए, विभाग नियमित रूप से निरीक्षण करता है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करता है। यह कार्रवाई गौतमबुद्ध नगर जिले में श्रम कानूनों के अनुपालन को बेहतर बनाने और श्रमिकों के लिए एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण कार्य वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी श्रमिक अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हों और उन्हें शोषण से बचाने के लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध हो। यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी ताकि श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और श्रमिकों के हितों की रक्षा की जा सके





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