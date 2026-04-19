गौतम अडानी और पत्नी ने अक्षय तृतीया पर तरंगा पहाड़ियों में जैन मंदिर में की पूजा

अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी पत्नी डॉ. प्रीति अडानी ने अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित अजीतनाथ भगवान श्वेतांबर जैन देरासर मंदिर का दौरा किया और विशेष प्रार्थना की। उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं में सुधार की योजनाओं पर चर्चा की।
अहमदाबाद, 19 अप्रैल (आईएएनएस)। एक बेहद शुभ अवसर पर, अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी और उनकी पत्नी डॉ. प्रीति अडानी ने अक्षय तृतीया के पवित्र दिन गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित तरंगा पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक अजीतनाथ भगवान श्वेतांबर जैन देरासर मंदिर का दौरा किया।
रविवार की सुबह लगभग 7:45 बजे, दंपति खेरालू तालुका के दाभोड़ा हेलीपैड पर उतरे, जहाँ उनका जैन समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों और सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस स्वागत के बाद, वे पहाड़ी पर स्थित प्राचीन मंदिर की ओर रवाना हुए।
इस पवित्र दिन के महत्व को देखते हुए, मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जो इस खास दिन को भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। यह मंदिर, जो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर भगवान अजितनाथ को समर्पित है, 12वीं शताब्दी का एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प नमूना है और इसका संबंध प्रसिद्ध सोलंकी शासक राजा कुमारपाल से भी है। इसे जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है।
मंदिर पहुंचने पर, गौतम अडानी ने गर्भगृह में विशेष प्रार्थना की, जहाँ उन्होंने कुछ समय ध्यान और ईश्वर भक्ति में बिताया। इसके पश्चात, उन्होंने मंदिर परिसर में बने कैंटीन का भी संक्षिप्त दौरा किया, जो तीर्थयात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिलन स्थल है।
इस दौरान, श्री अडानी ने मंदिर के न्यासी, सचिन अशोकभाई शाह से मुलाकात की। दोनों के बीच तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं को और बेहतर बनाने की योजनाओं पर गहन चर्चा हुई। विशेष रूप से, इस बात पर जोर दिया गया कि मंदिर की अद्वितीय स्थापत्य कला और आध्यात्मिक पवित्रता को बनाए रखते हुए, आगंतुकों के लिए पहुंच और उपलब्ध सुविधाओं में वृद्धि की जाए।
अक्षय तृतीया, जिसे हिंदू और जैन दोनों पंचांगों में अत्यंत शुभ माना जाता है, समृद्धि, नई शुरुआत और दान-पुण्य के कार्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जैन परंपरा के अनुसार, यह वह दिन है जब प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ ने अपने लंबे उपवास के बाद अपना पहला दान ग्रहण किया था। इस घटना ने तपस्वियों को भोजन कराने की प्राचीन प्रथा की शुरुआत को चिह्नित किया।
यह दौरा पिछले सप्ताह हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर श्री अडानी और उनके परिवार द्वारा अयोध्या में राम मंदिर में की गई पूजा-अर्चना के बाद हुआ है, जिसने उनकी धार्मिक आस्था को उजागर किया था।
गौतम अडानी प्रीति अडानी अक्षय तृतीया जैन मंदिर तरंगा पहाड़ियां