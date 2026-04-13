गौतमबुद्धनगर में वेतन वृद्धि की मांग को लेकर निजी कंपनी के कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, कई मार्ग जाम

गौतमबुद्धनगर में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर निजी कंपनी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया, जिससे कई मार्ग जाम हो गए और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की, जिससे जिले में अफरा-तफरी का माहौल है। पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है।
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग को लेकर निजी कंपनी के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन आज उग्र रूप ले लिया। प्रदर्शन कारियों ने कई इलाकों में सड़कों को जाम कर दिया, सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और आगजनी की, जिससे पूरे जिले में अफरा-तफरी का माहौल है। सुबह से ही शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन ने जल्द ही विकराल रूप ले लिया। सेक्टर 62 से सेक्टर 52 की ओर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना
करना पड़ रहा है। प्रमुख मार्ग हुए बाधित, यातायात व्यवस्था ठप हो गई। नोएडा एलीवेटेड रोड से उतरने वाले रैंप पर भी यातायात की रफ्तार थम गई है। छिजारसी के पास भी जाम की स्थिति बनी हुई है। सेक्टर 52 में सड़क पर श्रमिक बैठे हुए हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। सेक्टर 61 के रास्ते भी जाम से पैक हो गए हैं। एनएसईजेड (NSEZ) के सामने भी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। श्रमिकों ने यहां आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। दिल्ली-आगरा हाईवे पर पलवल के पृथला में भी निजी कंपनी के कर्मचारियों ने जाम लगाया है। ट्रैफिक डायवर्जन और पुलिस की तैनाती चिल्ला बॉर्डर के पास नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेस-वे का रास्ता भी जाम है। प्रदर्शनकारियों ने सेक्टर 59-62 मार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है। नोएडा सेक्टर 62 की ओर जाने वाले यात्रियों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, चिल्ला बॉर्डर की ओर जाने वाले यातायात को लगातार डीएनडी (DND) टोल की ओर डायवर्ट किया जा रहा है। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में आने-जाने वाले कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। श्रमिकों ने सेक्टर 64 स्थित एक कंपनी की ओर कूच किया, जिसके बाद पुलिस बल को मॉडल टाउन गोलचक्कर पर तैनात किया गया है। व्यापक जाम और यातायात मार्ग परिवर्तन के कारण एनएच 9 पर बड़ी संख्या में श्रमिक जुट गए हैं, जिसके कारण पूरा रूट बाधित हो गया है। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए सर्विस लेन के ट्रैफिक को प्रमुख लेन में डायवर्ट किया जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की तरफ से आने वाले अंडरपास को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया है कि निजी फैक्ट्रियों के कर्मचारियों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण नोएडा में ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने चिल्ला बॉर्डर (दिल्ली) से आने वाली नोएडा लिंक रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। चिल्ला बॉर्डर से नोएडा की ओर ट्रैफिक की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित है। जनता को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना उसी के अनुसार बनाएं और नोएडा जाने के लिए डीएनडी का इस्तेमाल करें। जो लोग नोएडा जाना चाहते हैं, वे सराय काले खां से डीएनडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एनएच 24 - कोंडली ब्रिज का इस्तेमाल करके नोएडा मोड़ के रास्ते नोएडा में प्रवेश कर सकते हैं। विरोध प्रदर्शन के कारण उत्पन्न हुई अशांति ने जिले के कई हिस्सों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। सड़कों पर जाम और यातायात बाधित होने से आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल, कॉलेज और कार्यालय जाने वाले लोगों को घंटों जाम में फंसे रहना पड़ा, जिससे उनकी दिनचर्या प्रभावित हुई। विरोध प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं ने संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे आर्थिक नुकसान भी हुआ है। पुलिस प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रदर्शनकारियों को समझाने और उन्हें शांत करने के लिए बातचीत की जा रही है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने और शांति बनाए रखने की अपील की है। विभिन्न क्षेत्रों में यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो। इस विरोध प्रदर्शन के पीछे की वजह निजी कंपनी के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी परिस्थितियों की मांग है। कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण उन्होंने विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें उचित वेतन नहीं मिल रहा है और उन्हें काम करने की अच्छी परिस्थितियां नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रहा है, जिसके कारण उन्हें यह उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने और उनकी समस्याओं का समाधान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होतीं, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस विरोध प्रदर्शन ने न केवल जिले में यातायात को बाधित किया है, बल्कि इससे औद्योगिक गतिविधियों पर भी असर पड़ा है। कई कंपनियों में काम बंद हो गया है, जिससे उत्पादन प्रभावित हुआ है। प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और लोगों को राहत मिल सके
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