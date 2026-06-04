गौतम गंभीर से मिले सांसद पप्पू यादव, दिल्ली-KKR के लिए खेलता है बेटा सार्थक रंजन

भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की एक मुलाकात सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। खेल और राजनीति के इन दो दिग्गजों के बीच हुई इस अनौपचारिक मुलाकात के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है।

गौतम गंभीर से मिले सांसद पप्पू यादव , दिल्ली-KKR के लिए खेल ता है बेटा सार्थक रंजन , आखिर क्या हुई बात?

भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भिड़ने वाली है। इस मैच से पहले सांसद सार्थक रंजन टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर से मिले। भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर और बिहार के पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की एक मुलाकात सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है। खेल और राजनीति के इन दो दिग्गजों के बीच हुई इस अनौपचारिक मुलाकात के बाद से ही चर्चाओं का बाजार गर्म है। हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि कोच गंभीर और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर पप्पू यादव के बीच आखिर क्या बातचीत हुई है। इस मुलाकात के पीछे की सबसे बड़ी और दिलचस्प वजह पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन भी हो सकते हैं। दरअसल, सार्थक रंजन एक उभरते हुए क्रिकेटर हैं और वे आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा हैं। आईपीएल ऑक्शन के दौरान केकेआर ने सार्थक को 30 लाख रुपये की बेस प्राइस पर अपनी टीम में शामिल किया था। चूंकि गौतम गंभीर लंबे समय तक केकेआर के कप्तान और फिर मेंटर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों के बीच सार्थक के क्रिकेटिंग करियर और उनके भविष्य को लेकर लंबी बातचीत हुई होगी। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारतीय क्रिकेट टीम के सामने एक व्यस्त शेड्यूल है। भारतीय टीम 6 जून से मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ एक बेहद महत्वपूर्ण इकलौता टेस्ट मैच खेलने जा रही है। हेड कोच के रूप में गौतम गंभीर के लिए यह मैच अपनी नई रणनीतियों को पहनाने का बेहतरीन मौका है। फिलहाल गंभीर टीम इंडिया के साथ जमकर तैयारियों में लगे हुए हैं। हालांकि केकेआर की टीम ने आईपीएल 2026 में सार्थक रंजन को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं दिया। केकेआर की टीम ने इस सीजन में 14 में से 6 मैच जीतकर 13 अंक लेकर 7वें नंबर पर रही। टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई और उम्मीद यह है कि केकेआर की टीम सार्थक को बतौर ओपनर अगले सीजन आजमा सकती है। दीपेश शर्मा वर्तमान में नवभारत टाइम्स (NBT) डिजिटल में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने साल 2021 में 'ज़ी न्यूज़' से अपने करियर की शुरुआत की और बहुत कम समय में अपनी सटीक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन से पहचान बनाई। वे जनवरी 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के नवभारत टाइम्स, डिजिटल विंग से जुड़े। पत्रकारिता में ऑनलाइन न्यूज डेस्क पर उन्हें काम करने का 4.5 साल का अनुभव है। पत्रकारिता में सक्रिय होने से पहले दीपेश कई खेलों में स्टेट लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं। उन्होंने बैडमिंटन और ताइक्वांडो में स्टेट लेवल तक प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। विशेषज्ञता: दीपेश शर्मा खास तौर पर खेल की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, रियल टाइम खबरें, एक्सप्लेनर और रिसर्च आधारित खबरें करते हैं। इसके अलावा वह क्रिकेट, बैडमिंटन, रेसलिंग, एथलेटिक्स, WWE, हॉकी और टेनिस जैसे खेलों की गहरी समझ रखते हैं। कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ वह वीडियो एंकरिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग में निपुण। शिक्षा: मूल रूप से हरियाणा के पलवल के रहने वाले दीपेश ने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से बैचेलर में स्नातक किया। उन्होंने साल 2021 में अपनी स्नातक डिग्री पूरी की थी। की ताजा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अनकही और सच्ची कहानियां, सिर्फ खबरें नहीं उसका विश्लेषण भी। इन सब की जानकारी, सबसे पहले और सबसे सटीक हिंदी में देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमं





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