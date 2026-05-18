गौरव सम्राट योजना- सूटिंग सोसायटी की बैठक, पैरवी के探讨…

प्रयागराज में आनंद गैस कंपाउंड के लिए गौरव सम्राट योजना- सूटिंग सोसायटी की बैठक हुई, जहां मुख्य मुद्दे की पैरवी और योजनाओं के बारे में चर्चा की गई। बैठक में शामिल अधिकारी और सदस्य चर्चा के बाद योजना और उनके लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्णय लिया।अधिकारियों ने बैठक में शामिल सदस्यों से योजना की पैरवी करने के लिए प्रोत्साहित किया। बैठक का उद्देश्य योजना को समाज में व्यापक रूप से लाना है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों मदद करना है। बैठक का आयोजन ओडिशा दिव्यांगो catchers team के सहयोग से किया गया है।

कॉपी लिंक मुंबई के धारावी इलाके में स्थित अशोक मिल कंपाउंड में रविवार रात को आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई।आज की अन्य बड़ी खबरें…राज्य नियंत्रण वाले मंदिरों के पुजारियों, सेवादारों और कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं की समीक्षा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें पुजारियों और मंदिर स्टाफ को वेज कोड, 2019 के तहत कर्मचारी घोषित करने की भी मांग है।.

कॉपी लिंक मुंबई के धारावी इलाके में स्थित अशोक मिल कंपाउंड में रविवार रात को आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई।आज की अन्य बड़ी खबरें…राज्य नियंत्रण वाले मंदिरों के पुजारियों, सेवादारों और कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं की समीक्षा की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है। याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसमें पुजारियों और मंदिर स्टाफ को वेज कोड, 2019 के तहत कर्मचारी घोषित करने की भी मांग है।





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गौरव सम्राट योजना सूटिंग सोसायटी प्रयागराज आनंद गैस कंपाउंड बैठक पैरवी कार्यक्रम के निष्पादन सम्मालनों का आयोजन

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