गौरव खन्ना और अमाल मलिक की मुलाकात, देखें कैसे दोनों सिंगर के घर में चिल करते हुए दिखे, गौरव ने अमाल के आशियाने की भी झलक दिखाई, अमाल ने अपने घर में एक दीवार अपने पिता डब्बू मलिक के सपनों को पूरा करने के लिए डेडिकेट की है, वहां सिंगर के कई सारे अवॉर्ड्स रखे हैं, जिसे उन्होंने अपने पिता के लिए जीता, लिविंग एरिया में अमाल ने एक खास जगह भी अपने फैंस के दिए हुए गिफ्ट्स से सजाई हुई है, सोफे के ऊपर सिंगर ने वो सारे फोटोफ्रेम सजाए, जो उन्हें बिग बॉस या उनके करियर के दौरान मिले, गौरव ने आगे अमाल के घर की वो जगह भी दिखाई, जहां सिंगर असली मैजिक क्रिएट करते हैं यानी अपने गानों की धुन बनाते हैं, अमाल ने बताया कि वो अपनी बालकनी में बैठते हैं, जहां उनका मानना है कि उनके दादा उन्हें स्वर्ग से कोई धुन भेजते हैं, जिसे वो बाद में गानों में इस्तेमाल करते हैं, अमाल मलिक ने अपने स्टूडियो की भी झलक दिखाई, जहां बैठकर उन्होंने कई सुपरहिट गाने बनाकर रिलीज किए, गौरव खन्ना ने कहा कि वो भी अमाल के गानों के फैन रहे हैं, अमाल और गौरव की इस मुलाकात को काफी पसंद किया गया, एक समय पर दोनों शो में कट्टर प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इस मीटिंग के बाद फैंस दोनों के लिए काफी खुश नजर आए, गौरव ने अपने यूट्यूब व्लॉग में अमाल के घर की झलक दिखाई, जिसे काफी पसंद किया गया, गौरव ने अमाल के घर की वो जगह भी दिखाई, जहां सिंगर अपने गानों की धुन बनाते हैं, अमाल ने बताया कि वो अपनी बालकनी में बैठते हैं, जहां उनका मानना है कि उनके दादा उन्हें स्वर्ग से कोई धुन भेजते हैं, जिसे वो बाद में गानों में इस्तेमाल करते हैं.
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