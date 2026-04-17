ग्राम प्रधान पर 25 लाख का जुर्माना: ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा, लगा था आम का बाग

भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष और ग्राम प्रधान अनिल गुर्जर पर ग्राम समाज की एक हेक्टेयर भूमि पर दस साल से अवैध कब्जा करने का आरोप है। इस भूमि पर लगे आम के बाग से वे प्रति वर्ष लाखों रुपये कमा रहे थे। मुख्यमंत्री को शिकायत के बाद हुई जांच में आरोप सही पाए गए, जिसके चलते तहसीलदार ने उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है।

अमरोहा, संवाद सूत्र, जागरण। भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के एक पूर्व मंडल अध्यक्ष और वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा करने के मामले में फंस गए हैं। यह मामला दस साल से अधिक समय से चला आ रहा है, जिसमें करीब एक हेक्टेयर भूमि पर ग्राम प्रधान और उनके परिवार का कब्जा है। इस भूमि पर आम का एक बाग भी लगा हुआ है। इस गंभीर मामले में कार्रवाई करते हुए, तहसीलदार ने ग्राम प्रधान पर 25 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह शिकायती पत्र विकास खंड हसनपुर की ग्राम पंचायत पुटसल निवासी

सुखदेव ने मुख्यमंत्री को भेजा था। पत्र में उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी ग्राम पंचायत के प्रधान एवं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल गुर्जर, उनकी मां सुनहरी देवी तथा भाई अवधेश कुमार की पत्नी अनीता ने करीब 15 वर्ष पहले ग्राम समाज की एक हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। उन्होंने इस भूमि पर आम का एक बाग भी लगा दिया था। सुखदेव ने यह भी बताया था कि ग्राम प्रधान इस बाग से प्रति वर्ष पांच लाख रुपये की आम की फसल बेचकर मुनाफा कमा रहे थे। शिकायतकर्ता ने पहली बार 2025 में जिलाधिकारी से इस मामले की शिकायत की थी। उस समय जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फसल की नीलामी करने के आदेश दिए थे। परंतु, ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम प्रधान ने अपनी साठगांठ का इस्तेमाल करते हुए न केवल नीलामी के आदेश को रुकवा लिया, बल्कि तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार ने भी मिलीभगत से भूमि को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया। भूमि ग्राम प्रधान के सुपुर्द होने के बाद, उनसे किसी भी प्रकार की वसूली संभव नहीं हो सकी। मुख्यमंत्री से की गई शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए, अधिकारियों ने इस मामले की पुनः जांच का आदेश दिया। धारा 67 के अंतर्गत की गई इस जांच में सभी तथ्य सही पाए गए। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ग्राम प्रधान अनिल गुर्जर ने वास्तव में ग्राम समाज की एक हेक्टेयर भूमि पर पिछले दस वर्षों से अवैध कब्जा कर रखा था। इस संबंध में तहसीलदार लकी सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि पुटसल के प्रधान अनिल गुर्जर द्वारा ग्राम समाज की एक हेक्टेयर भूमि पर दस साल से अवैध कब्जा करने के आरोप में 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई नियमों के तहत की गई है और भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करेगी। यह मामला स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार और सरकारी भूमि के दुरुपयोग पर प्रकाश डालता है, जहां प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है और शिकायतकर्ताओं को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह के मामले सरकारी भूमि के संरक्षण और उसके सही उपयोग की आवश्यकता पर जोर देते हैं





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