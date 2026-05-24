Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

ग्रामीणों का आरोप: कई साल से मरम्मत नहीं हुई है, सड़कों की बदहाल स्थिति

Infrastructure News

ग्रामीणों का आरोप: कई साल से मरम्मत नहीं हुई है, सड़कों की बदहाल स्थिति
ग्रामीणों का आरोपसड़कों की बदहाल स्थितिएनएच-139
📆24-05-2026 06:55:00
📰Dainik Bhaskar
33 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 41% · Publisher: 51%

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है। कई महत्वपूर्ण रोड वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बाइक सवारों और छोटे वाहनों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

बारिश के दिनों में बढ़ जाती है परेशानी; ग्रामीणों का आरोप - कई साल से मरम्मत नहीं हुई हैऔरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। करोड़ों रुपए खर्च कर सड़कों को सुदृढ़ बनाने के सरकारी दावों के बावजूद कई महत्वपूर्ण रोड वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। एनएच-139 ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मरम्मत नहीं कराई गई है ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है और कई हिस्सों में सड़क टूटकर बिखरने लगी है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बाइक सवारों और छोटे वाहनों को सबसे अधिक परेशान ी झेलनी पड़ रही है.

बारिश के दिनों में बढ़ जाती है परेशानी; ग्रामीणों का आरोप- कई साल से मरम्मत नहीं हुई हैऔरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। करोड़ों रुपए खर्च कर सड़कों को सुदृढ़ बनाने के सरकारी दावों के बावजूद कई महत्वपूर्ण रोड वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। एनएच-139ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मरम्मत नहीं कराई गई है। ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है और कई हिस्सों में सड़क टूटकर बिखरने लगी है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बाइक सवारों और छोटे वाहनों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dainik Bhaskar /  🏆 19. in İN

ग्रामीणों का आरोप सड़कों की बदहाल स्थिति एनएच-139 पिछले कई वर्षों से मरम्मत नहीं कराई गई है ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बाइक सवारों और छोटे वाहनों को सबसे अधिक परेशान

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-24 09:54:59