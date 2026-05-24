ग्रामीणों का आरोप: कई साल से मरम्मत नहीं हुई है, सड़कों की बदहाल स्थिति

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है। कई महत्वपूर्ण रोड वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बाइक सवारों और छोटे वाहनों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है।

बारिश के दिनों में बढ़ जाती है परेशानी; ग्रामीणों का आरोप - कई साल से मरम्मत नहीं हुई हैऔरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। करोड़ों रुपए खर्च कर सड़कों को सुदृढ़ बनाने के सरकारी दावों के बावजूद कई महत्वपूर्ण रोड वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। एनएच-139 ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मरम्मत नहीं कराई गई है । ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है और कई हिस्सों में सड़क टूटकर बिखरने लगी है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बाइक सवारों और छोटे वाहनों को सबसे अधिक परेशान ी झेलनी पड़ रही है.

बारिश के दिनों में बढ़ जाती है परेशानी; ग्रामीणों का आरोप- कई साल से मरम्मत नहीं हुई हैऔरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों की बदहाल स्थिति लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। करोड़ों रुपए खर्च कर सड़कों को सुदृढ़ बनाने के सरकारी दावों के बावजूद कई महत्वपूर्ण रोड वर्षों से जर्जर हालत में पड़ी है। एनएच-139ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मरम्मत नहीं कराई गई है। ऊपरी परत पूरी तरह उखड़ चुकी है और कई हिस्सों में सड़क टूटकर बिखरने लगी है। बरसात के दिनों में हालात और भी खराब हो जाते हैं। गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। बाइक सवारों और छोटे वाहनों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है





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