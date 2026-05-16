ग्रामीणों में गुस्सा: 12 साल से बंद दिल्ली बस सेवा पर मजबूर होंगे प्रदर्शन

मुंडका विधानसभा क्षेत्र के गांव्र रसूलपुर में पिछले 12 साल से बंद बस सेवा शुरू न होने पर ग्रामीण नाराज हैं। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष के विधायक की सिफारिश के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) प्रशासन पिछले छह महीने से नई “देवी बस” सेवा शुरू करने में लापरवाही बरत रहा है।

दिल्ली के रसूलपुर में 12 साल से बंद बस सेवा पर ग्रामीणों का गुस्सा, DTC मुख्यालय पर प्रदर्शन की तैयारी दरअसल, मुंडका विधानसभा क्षेत्र के गांव रसूलपुर में पिछले करीब 12 वर्षों से बंद बस सेवा शुरू नहीं हो रही है। इस पर ग्रामीणों ने जताया है कि सत्ता पक्ष के विधायक की सिफारिश के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) प्रशासन पिछले छह महीनों से नई “ देवी बस ” सेवा शुरू करने में लापरवाही बरत रहा है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि गांव रसूलपुर के लोगों को पिछले 12 साल से सार्वजनिक परिवहन सुविधा से वंचित किया जा रहा है। कारना है कि गांव रसूलपुर के विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बस सेवा न होने के कारण खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चौगामा विकास समिति का कहना है कि डीटीसी द्वारा कुछ अन्य मसलों पर भी ऐसी लापरवाही बरते जाने से इसका बुरा असर दिल्ली की जनता पर पड़ा है। जबकि डीटीसी ने कुछ अन्य बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देने के लिए अभियान छेड़ा है। लेकिन कुछ अन्य मसलों में भी इसकी लापरवाही बरती जा रही है। जिसके चलते ग्रामीणों को इनमें आक्रोश किया जा रहा है.

दिल्ली के रसूलपुर में 12 साल से बंद बस सेवा पर ग्रामीणों का गुस्सा, DTC मुख्यालय पर प्रदर्शन की तैयारी दरअसल, मुंडका विधानसभा क्षेत्र के गांव रसूलपुर में पिछले करीब 12 वर्षों से बंद बस सेवा शुरू नहीं हो रही है। इस पर ग्रामीणों ने जताया है कि सत्ता पक्ष के विधायक की सिफारिश के बावजूद दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) प्रशासन पिछले छह महीनों से नई “देवी बस” सेवा शुरू करने में लापरवाही बरत रहा है। ग्रामीणों और सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया है कि गांव रसूलपुर के लोगों को पिछले 12 साल से सार्वजनिक परिवहन सुविधा से वंचित किया जा रहा है। कारना है कि गांव रसूलपुर के विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बस सेवा न होने के कारण खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चौगामा विकास समिति का कहना है कि डीटीसी द्वारा कुछ अन्य मसलों पर भी ऐसी लापरवाही बरते जाने से इसका बुरा असर दिल्ली की जनता पर पड़ा है। जबकि डीटीसी ने कुछ अन्य बाहरी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को तेजी से बढ़ावा देने के लिए अभियान छेड़ा है। लेकिन कुछ अन्य मसलों में भी इसकी लापरवाही बरती जा रही है। जिसके चलते ग्रामीणों को इनमें आक्रोश किया जा रहा है





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