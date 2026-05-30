ग्रीन कार्ड पर अमेरिका की राहत: प्रवासियों को देश छोड़ने की जरूरत नहीं, H-1B धारकों को लाभ

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि ग्रीन कार्ड आवेदकों को प्रक्रिया के दौरान अमेरिका छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह स्पष्टीकरण हालिया मेमो से उत्पन्न भ्रम को दूर करता है, जिससे भारतीय H-1B वीजाधारकों समेत लाखों प्रवासियों को राहत मिली है।

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ( डीएचएस ) ने स्पष्ट किया है कि ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले सभी प्रवासियों को आवेदन प्रक्रिया पूरी होने तक अपने मूल देश लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। यह स्पष्टीकरण हाल ही में जारी एक मेमो को लेकर उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए आया है, जिसमें यह आशंका जताई गई थी कि ग्रीन कार्ड आवेदकों को विदेश जाकर इंतजार करना पड़ सकता है। डीएचएस के अनुसार, 22 मई को जारी मेमो कोई नया नियम या नीति परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह अधिकारियों को उनके पहले से मौजूद विवेकाधिकार की याद दिलाने के लिए है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मामले का निर्णय व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा, न कि किसी सामान्य नियम के तहत। इससे भारतीय H-1B वीजा धारकों समेत लाखों प्रवासियों को कुछ राहत मिली है, हालांकि आव्रजन विशेषज्ञ अभी भी सतर्क रुख अपना रहे हैं और नीति के व्यावहारिक प्रभावों का इंतजार कर रहे हैं। डीएचएस प्रवक्ता ने बताया कि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाए या उसे विदेश जाने का निर्देश दिया जाए, यह निर्णय संबंधित आव्रजन अधिकारी पर निर्भर करेगा। विशेष रूप से, वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले लोगों या कुछ विशेष श्रेणी के मामलों में यह नियम लागू हो सकता है। हालांकि, व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह कदम केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए उठाया गया था, न कि आव्रजन नीति में किसी बड़े बदलाव के लिए। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में लगभग 14 लाख लोगों को ग्रीन कार्ड मिला था, जिनमें से 8.

2 लाख से अधिक लोगों को अमेरिका के भीतर ही 'एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस' प्रक्रिया के जरिए स्थायी निवास की मंजूरी मिली थी। पिछले दो दशकों में हर साल औसतन पांच लाख से अधिक लोग इसी प्रक्रिया के माध्यम से ग्रीन कार्ड प्राप्त कर चुके हैं। इस मुद्दे का भारतीय समुदाय पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। अनुमान के अनुसार, हर साल 30,000 से अधिक भारतीय H-1B वीजा धारक ग्रीन कार्ड की पात्रता प्राप्त करते हैं। भारतीय मूल के लोगों के संगठन इंडियासपोरा के कार्यकारी निदेशक संजीव जोशीपुरा ने कहा कि भारतीय मूल के प्रवासी अमेरिकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय मूल के लोग अमेरिका की आबादी का केवल 1.5 प्रतिशत हैं, लेकिन कुल कर राजस्व में उनका योगदान लगभग 6 प्रतिशत है। इसके अलावा, अमेरिका के करीब 60 प्रतिशत होटल भारतीय प्रवासियों के स्वामित्व में हैं, जो लगभग 40 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। जोशीपुरा ने चेतावनी दी कि यदि ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को और जटिल बनाया गया, तो इससे उच्च कौशल वाले विदेशी पेशेवरों और उनके परिवारों का अमेरिका में बसने का उत्साह कम हो सकता है। डेमोक्रेट सांसदों और आव्रजन विशेषज्ञों ने भी पहले ही इस प्रस्तावित व्यवस्था की आलोचना की थी, जिसमें परिवारों के अलग होने, अतिरिक्त खर्च और प्रशासनिक अव्यवस्था जैसी समस्याओं का हवाला दिया गया था। फिलहाल, अमेरिकी सरकार के स्पष्टीकरण से प्रवासी समुदाय को कुछ राहत मिली है, लेकिन अंतिम स्थिति नीति के वास्तविक क्रियान्वयन के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी





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