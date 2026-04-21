ग्रेटर नोएडा के किसानों ने भरी हुंकार, 10 प्रतिशत आबादी भूखंड के लिए छेड़ा आरपार का आंदोलन

ग्रेटर नोएडा के किसानों ने 10 प्रतिशत आबादी भूखंड की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। किसान यूनियन के नेता चौधरी प्रकाश प्रधान के नेतृत्व में महापंचायतें हो रही हैं और अब मुख्यमंत्री से मिलने की तैयारी है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा । भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक मंच) के राष्ट्रीय सचिव चौधरी प्रकाश प्रधान के नेतृत्व में क्षेत्र के किसानों ने अपनी लंबित मांगों, विशेष रूप से 10 प्रतिशत आबादी भूखंड के मुद्दे पर आरपार की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। किसानों का आरोप है कि प्राधिकरण और शासन स्तर पर उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते उनमें भारी रोष व्याप्त है। चौधरी प्रकाश प्रधान ने हाल ही में हुई बैठकों का जिक्र करते हुए बताया कि किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय

राज्यमंत्री जयंत चौधरी से मिला था। केंद्रीय मंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को सरकार के समक्ष गंभीरता से रखा जाएगा और समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास किए जाएंगे। इसी क्रम में अब किसानों ने तय किया है कि वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों को पूरा विश्वास है कि सरकार उनकी जायज मांगों पर संवेदनशीलता दिखाते हुए समाधान का मार्ग प्रशस्त करेगी। अपने अधिकारों के प्रति किसानों को एकजुट और जागरूक करने के लिए यूनियन द्वारा गांव-गांव जाकर जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रीलखा और दनकौर क्षेत्र में एक भव्य महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 से अधिक किसान एकत्रित हुए। महापंचायत में यह चर्चा हुई कि कैसे कानूनी पेचीदगियों और प्रशासनिक ढिलाई के कारण 10 प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ उन्हें अब तक नहीं मिल पाया है। सभा में स्पष्ट किया गया कि हरकरण आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले में पतवाड़ी का अधिग्रहण रद्द होने के बाद जो कानूनी स्थिति पैदा हुई थी, वह अन्य प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी एक नजीर बनी। 29 अगस्त 2011 के शासनादेश और तत्पश्चात बनी कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर किसानों को यह अधिकार मिलना चाहिए था, लेकिन प्राधिकरण की लेटलतीफी ने स्थिति को जटिल बना दिया है। वर्ष 2011 में गजराज पतवाड़ी मामले के बाद किसानों और प्राधिकरण के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि 64.7 प्रतिशत मुआवजा और छह प्रतिशत पर 10 प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ सभी किसानों को दिया जाए। उस समय यह तय हुआ था कि जो किसान अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं थे, प्राधिकरण उनके हितों को लेकर भी स्वयं सकारात्मक निर्णय लेगा। बोर्ड बैठक की मद संख्या आठ के तहत यह निर्णय लिया गया था कि इस आदेश का लाभ ग्रेटर नोएडा के सभी प्रभावित किसानों को मिलेगा। दिसंबर 2023 में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 133वीं बोर्ड बैठक में पुनः इस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया, लेकिन धरातल पर क्रियान्वयन न होने से किसानों में निराशा है। अब किसान किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने आरपार की लड़ाई के लिए कमर कस ली है। वे मांग कर रहे हैं कि प्राधिकरण बिना देरी किए शेष 10 प्रतिशत भूमि के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करे ताकि उन्हें उनका वाजिब हक मिल सके





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