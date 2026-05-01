ग्रेट निकोबार द्वीप: भारत का महत्वाकांक्षी समुद्री और आर्थिक केंद्र

भारत सरकार ग्रेट निकोबार द्वीप को एक आधुनिक समुद्री और आर्थिक केंद्र बनाने की योजना पर काम कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार को मजबूत करना है। राहुल गांधी द्वारा उठाए गए पर्यावरण संबंधी सवालों का सरकार ने जवाब दिया है।

भारत सरकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे बड़े द्वीप, ग्रेट निकोबार को एक आधुनिक समुद्री और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। इस परियोजना का उद्देश्य द्वीप को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाना है, जिससे भारत का हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभाव बढ़े और विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम हो सके। हाल ही में, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस परियोजना को लेकर चिंता व्यक्त की थी, विशेष रूप से जंगलों की कटाई और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित नकारात्मक प्रभावों के बारे में। उन्होंने द्वीप का दौरा किया और इन मुद्दों को उठाया, जिसके बाद सरकार ने विस्तृत जानकारी जारी करके उनके सवालों का जवाब दिया है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और समुद्री व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रेट निकोबार परियोजना में एक बड़ा अंतर राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, एक आधुनिक हवाई अड्डा, एक पावर प्लांट और एक नई टाउनशिप का निर्माण शामिल है। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह की क्षमता 14.

2 मिलियन टीईयू होगी, जो इसे विश्व स्तरीय बनाएगी। इसकी प्राकृतिक गहराई 20 मीटर से अधिक है, जिससे बड़े जहाजों का आवागमन आसान होगा। इससे भारतीय कार्गो को विदेशी बंदरगाहों पर भेजने की आवश्यकता कम होगी, जिससे राजस्व की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, एक ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जिसकी प्रारंभिक क्षमता 1 मिलियन यात्रियों की होगी, जिसे भविष्य में 10 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और द्वीप की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। 450 मेगावाट क्षमता का एक हाइब्रिड पावर प्लांट (गैस और सौर ऊर्जा आधारित) द्वीप को सस्ती और विश्वसनीय बिजली प्रदान करेगा। बंदरगाह और हवाई अड्डे से जुड़े कर्मचारियों और व्यवसायियों के लिए एक सुनियोजित टाउनशिप भी विकसित की जाएगी। सरकार का जोर है कि परियोजना के लिए केवल द्वीप के 1.82 प्रतिशत वन क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। 65.99 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ग्रीन जोन घोषित किया गया है, जहां कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा, और वन क्षेत्र की क्षति की भरपाई के लिए हरियाणा में 97.30 वर्ग किलोमीटर भूमि पर नया वनीकरण किया जाएगा। परियोजना को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी है और 42 सख्त शर्तों का पालन किया जाएगा। इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह द्वीप पर रहने वाले शोंपेन और निकोबारी जनजातीय समुदायों को प्रभावित नहीं करेगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन समुदायों का कोई विस्थापन नहीं होगा और परियोजना शोंपेन नीति 2015 और जरावा नीति 2004 के अनुसार तैयार की गई है। जनजातीय हितों की सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र निगरानी समिति भी बनाई गई है। सरकार का तर्क है कि यह परियोजना भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि पड़ोसी देश जैसे चीन, म्यांमार और श्रीलंका हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। ग्रेट निकोबार परियोजना न केवल रक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह द्वीप की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और पर्यटन को नई दिशा देगी। यह परियोजना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी स्थिति को मजबूत बनाने और आर्थिक विकास को गति देने में मदद करेगी। सरकार ने पर्यावरण और जनजातीय हितों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का आश्वासन दिया है। यह परियोजना भारत के समुद्री व्यापार और रणनीतिक महत्व को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है





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