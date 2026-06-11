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ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा ली गार्डन सोसायटी में छत का प्लास्टर गिरने से टला बड़ा हादसा, निवासियों ने निर्माण गुणवत्ता पर उठाए गंभीर सवाल

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ग्रेटर नोएडा वेस्ट की अजनारा ली गार्डन सोसायटी में छत का प्लास्टर गिरने से टला बड़ा हादसा, निवासियों ने निर्माण गुणवत्ता पर उठाए गंभीर सवाल
अजनारा ली गार्डनग्रेटर नोएडा वेस्टस्ट्रक्चरल ऑडिट
📆11-06-2026 21:31:00
📰Dainik Jagran
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अजनारा ली गार्डन सोसायटी के टावर-जी में छत से प्लास्टर गिरने की घटना ने निवासियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोगों ने अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से स्ट्रक्चरल ऑडिट और सख्त कार्रवाई की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में स्थित अजनारा ली गार्डन सोसायटी में एक अत्यंत भयावह घटना घटी, जिसने यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ा दी है। गुरुवार की रात करीब साढ़े आठ बजे के समय, जब लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, तब टावर-जी की 22वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या 2205 में एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। इस फ्लैट की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी के भरभराकर नीचे गिर गया। इस घटना के समय फ्लैट में रहने वाली रेखा दीक्षित और उनका बेटा बेड पर बैठे हुए थे। गनीमत यह रही कि प्लास्टर का वह भारी हिस्सा उनके ठीक बगल में गिरा, अन्यथा यह एक जानलेवा दुर्घटना में बदल सकता था। रेखा दीक्षित ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वे और उनका बेटा बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से छत का हिस्सा गिरा, वह किसी भी समय उनके ऊपर गिर सकता था। इस घटना ने न केवल उस परिवार को मानसिक रूप से झकझोर दिया है, बल्कि पूरी सोसायटी के निवासियों के बीच एक गहरे डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस घटना के बाद सोसायटी के निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने मेंटेनेंस टीम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रेखा दीक्षित का आरोप है कि उन्होंने पहले भी छत में दरारें आने की शिकायत की थी, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने इस समस्या को गंभीरता से लेने के बजाय लापरवाही बरती। टीम ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जेब से पैसे खर्च कर बाहर से किसी निजी मिस्त्री को बुलाएं और मरम्मत कराएं, जबकि यह सोसायटी के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा से जुड़ा मामला था। निवासियों का कहना है कि मेंटेनेंस प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है और बिल्डर की लापरवाही को छिपाने का प्रयास कर रहा है। सोसायटी में रहने वाले लोगों का यह दावा है कि प्लास्टर गिरने की यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार छोटे-बड़े हिस्सों के गिरने की खबरें सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन और प्रबंधन ने हमेशा इन शिकायतों को नजरअंदाज किया है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते इन दरारों और कमजोरी को ठीक किया गया होता, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यह मामला केवल एक सोसायटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई हाई-राइज सोसायटियों में निर्माण की घटिया गुणवत्ता एक गंभीर समस्या बन चुकी है। निवासियों ने हाल ही में अरिहंत अंबर सोसायटी में हुई एक दुखद घटना का जिक्र किया, जहाँ प्लास्टर गिरने के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई थी। उस इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अजनारा ली गार्डन और अन्य सोसायटियों के बिल्डर और मेंटेनेंस प्रबंधन की नींद नहीं खुली है। लोगों का कहना है कि जिन इमारतों को 10 साल पहले बनाया गया था, उनमें अब से ही प्लास्टर का गिरना और दरारें आना इस बात का प्रमाण है कि निर्माण में अत्यंत निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है। यह पूरी तरह से बिल्डरों की लालच का परिणाम है, जिन्होंने मुनाफे के चक्कर में निवासियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। अब निवासियों के मन में यह डर बैठ गया है कि क्या वे अपने ही घरों में सुरक्षित हैं या ये आलीशान दिखने वाली इमारतें वास्तव में मौत के जाल में बदल चुकी हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अब सोसायटी के निवासियों ने एकजुट होकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी मुख्य मांग यह है कि पूरी सोसायटी का एक विस्तृत और निष्पक्ष स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि इमारत की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या यह भविष्य में रहने के लिए सुरक्षित है। निवासियों का कहना है कि ऑडिट के लिए किसी ऐसी तीसरी पार्टी या सरकारी एजेंसी को नियुक्त किया जाए, जिसका बिल्डर से कोई संबंध न हो। साथ ही, उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और बिल्डर पर भारी जुर्माना लगाया जाए। लोगों का तर्क है कि घर खरीदना जीवन की सबसे बड़ी जमापूंजी का निवेश होता है और ऐसे में सुरक्षा के साथ समझौता करना अक्षम्य है। जब तक प्राधिकरण द्वारा उचित जांच नहीं की जाती और सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता, तब तक निवासी खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। यह घटना प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि वे रियल एस्टेट क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों को कड़ाई से लागू करें ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान न जाए। अंततः, यह पूरा प्रकरण शहरी नियोजन और निर्माण मानकों की विफलता को दर्शाता है। जब लोग लाखों-करोड़ों रुपये देकर फ्लैट खरीदते हैं, तो वे एक सुरक्षित छत की उम्मीद करते हैं, न कि इस डर की कि उनके सिर पर छत गिर जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे तेजी से विकसित होते इलाके में बुनियादी ढांचे की यह कमजोरी एक बड़े संकट का संकेत है। यदि समय रहते सभी सोसायटियों का ऑडिट नहीं किया गया और मरम्मत कार्य नहीं कराया गया, तो आने वाले समय में ऐसी और भी घटनाएं घट सकती हैं। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अब गेंद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पाले में है कि वह कितनी तत्परता से इस मामले में कार्रवाई करता है और निवासियों को उनके जीवन की सुरक्षा का आश्वासन देता है.

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट क्षेत्र में स्थित अजनारा ली गार्डन सोसायटी में एक अत्यंत भयावह घटना घटी, जिसने यहाँ रहने वाले सैकड़ों परिवारों की नींद उड़ा दी है। गुरुवार की रात करीब साढ़े आठ बजे के समय, जब लोग अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, तब टावर-जी की 22वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट संख्या 2205 में एक बड़ा हादसा होते-होते बचा। इस फ्लैट की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक और बिना किसी पूर्व चेतावनी के भरभराकर नीचे गिर गया। इस घटना के समय फ्लैट में रहने वाली रेखा दीक्षित और उनका बेटा बेड पर बैठे हुए थे। गनीमत यह रही कि प्लास्टर का वह भारी हिस्सा उनके ठीक बगल में गिरा, अन्यथा यह एक जानलेवा दुर्घटना में बदल सकता था। रेखा दीक्षित ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि वे और उनका बेटा बिल्कुल सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से छत का हिस्सा गिरा, वह किसी भी समय उनके ऊपर गिर सकता था। इस घटना ने न केवल उस परिवार को मानसिक रूप से झकझोर दिया है, बल्कि पूरी सोसायटी के निवासियों के बीच एक गहरे डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस घटना के बाद सोसायटी के निवासियों का गुस्सा सातवें आसमान पर है और उन्होंने मेंटेनेंस टीम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। रेखा दीक्षित का आरोप है कि उन्होंने पहले भी छत में दरारें आने की शिकायत की थी, लेकिन मेंटेनेंस टीम ने इस समस्या को गंभीरता से लेने के बजाय लापरवाही बरती। टीम ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जेब से पैसे खर्च कर बाहर से किसी निजी मिस्त्री को बुलाएं और मरम्मत कराएं, जबकि यह सोसायटी के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा से जुड़ा मामला था। निवासियों का कहना है कि मेंटेनेंस प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहा है और बिल्डर की लापरवाही को छिपाने का प्रयास कर रहा है। सोसायटी में रहने वाले लोगों का यह दावा है कि प्लास्टर गिरने की यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार छोटे-बड़े हिस्सों के गिरने की खबरें सामने आई हैं, लेकिन प्रशासन और प्रबंधन ने हमेशा इन शिकायतों को नजरअंदाज किया है। लोगों का मानना है कि यदि समय रहते इन दरारों और कमजोरी को ठीक किया गया होता, तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यह मामला केवल एक सोसायटी तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई हाई-राइज सोसायटियों में निर्माण की घटिया गुणवत्ता एक गंभीर समस्या बन चुकी है। निवासियों ने हाल ही में अरिहंत अंबर सोसायटी में हुई एक दुखद घटना का जिक्र किया, जहाँ प्लास्टर गिरने के कारण एक व्यक्ति की जान चली गई थी। उस इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी अजनारा ली गार्डन और अन्य सोसायटियों के बिल्डर और मेंटेनेंस प्रबंधन की नींद नहीं खुली है। लोगों का कहना है कि जिन इमारतों को 10 साल पहले बनाया गया था, उनमें अब से ही प्लास्टर का गिरना और दरारें आना इस बात का प्रमाण है कि निर्माण में अत्यंत निम्न स्तर की सामग्री का उपयोग किया गया है। यह पूरी तरह से बिल्डरों की लालच का परिणाम है, जिन्होंने मुनाफे के चक्कर में निवासियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। अब निवासियों के मन में यह डर बैठ गया है कि क्या वे अपने ही घरों में सुरक्षित हैं या ये आलीशान दिखने वाली इमारतें वास्तव में मौत के जाल में बदल चुकी हैं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए अब सोसायटी के निवासियों ने एकजुट होकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से हस्तक्षेप की मांग की है। उनकी मुख्य मांग यह है कि पूरी सोसायटी का एक विस्तृत और निष्पक्ष स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया जाए, ताकि यह पता चल सके कि इमारत की वर्तमान स्थिति क्या है और क्या यह भविष्य में रहने के लिए सुरक्षित है। निवासियों का कहना है कि ऑडिट के लिए किसी ऐसी तीसरी पार्टी या सरकारी एजेंसी को नियुक्त किया जाए, जिसका बिल्डर से कोई संबंध न हो। साथ ही, उन्होंने मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और बिल्डर पर भारी जुर्माना लगाया जाए। लोगों का तर्क है कि घर खरीदना जीवन की सबसे बड़ी जमापूंजी का निवेश होता है और ऐसे में सुरक्षा के साथ समझौता करना अक्षम्य है। जब तक प्राधिकरण द्वारा उचित जांच नहीं की जाती और सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता, तब तक निवासी खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। यह घटना प्रशासन के लिए एक चेतावनी है कि वे रियल एस्टेट क्षेत्र में गुणवत्ता नियंत्रण के मानकों को कड़ाई से लागू करें ताकि भविष्य में किसी और मासूम की जान न जाए। अंततः, यह पूरा प्रकरण शहरी नियोजन और निर्माण मानकों की विफलता को दर्शाता है। जब लोग लाखों-करोड़ों रुपये देकर फ्लैट खरीदते हैं, तो वे एक सुरक्षित छत की उम्मीद करते हैं, न कि इस डर की कि उनके सिर पर छत गिर जाएगी। ग्रेटर नोएडा वेस्ट जैसे तेजी से विकसित होते इलाके में बुनियादी ढांचे की यह कमजोरी एक बड़े संकट का संकेत है। यदि समय रहते सभी सोसायटियों का ऑडिट नहीं किया गया और मरम्मत कार्य नहीं कराया गया, तो आने वाले समय में ऐसी और भी घटनाएं घट सकती हैं। निवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अब गेंद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पाले में है कि वह कितनी तत्परता से इस मामले में कार्रवाई करता है और निवासियों को उनके जीवन की सुरक्षा का आश्वासन देता है

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अजनारा ली गार्डन ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्ट्रक्चरल ऑडिट निर्माण गुणवत्ता ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

 

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