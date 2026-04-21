ग्रेटर नोएडा श्रमिक हिंसा मामला: आदित्य आनंद की रिमांड की तैयारी और आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई

ग्रेटर नोएडा में हुई श्रमिक हिंसा के मामले में पुलिस मुख्य आरोपी आदित्य आनंद को रिमांड पर लेने की तैयारी में है, वहीं अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर अदालत 23 अप्रैल को सुनवाई करेगी।

ग्रेटर नोएडा में हाल ही में भड़की श्रमिक हिंसा के मामले में जांच एजेंसियां बेहद सक्रिय हो गई हैं। इस घटनाक्रम में नया मोड़ तब आया जब पुलिस ने मुख्य आरोपी आदित्य आनंद को रिमांड पर लेने के लिए अदालत में आधिकारिक याचिका दायर की। पुलिस का मानना है कि हिंसा के पीछे के मुख्य साजिशकर्ताओं और घटना के वास्तविक कारणों को समझने के लिए आदित्य से हिरासत में पूछताछ करना अत्यंत आवश्यक है। नोएडा पुलिस ने उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ एक विशेष अभियान चलाकर आदित्य आनंद को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था। उसे स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद अब रिमांड की प्रक्रिया पूरी की जा रही है ताकि मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ा जा सके।

दूसरी ओर, इस पूरे मामले में जेल में बंद अन्य आरोपियों आकृति चौधरी और श्रेया की ओर से गौतमबुद्ध नगर जिला अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर सुनवाई के लिए अदालत ने 23 अप्रैल की तारीख तय की है। आरोपियों के वकील रजनीश यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आकृति चौधरी का पिछला रिकॉर्ड काफी सराहनीय रहा है। उन्होंने बताया कि आकृति मूल रूप से झारखंड की रहने वाली हैं और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए करीब दस साल पहले दिल्ली आई थीं। उन्होंने सोशल स्टडीज में परास्नातक (एमए) की डिग्री हासिल की है और वर्तमान में वे नेट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पीएचडी की तैयारी कर रही हैं। वकीलों का दावा है कि आकृति पिछले काफी समय से सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं और झुग्गी-झोपड़ियों के साथ-साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में जाकर वंचित बच्चों को शिक्षा प्रदान करती रही हैं।

वकील रजनीश यादव ने आकृति चौधरी के बचाव में तर्क देते हुए कहा कि घटना के दिन वह अपने साथियों के साथ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुई थीं और प्रदर्शन समाप्त होने के बाद वापस लौट रही थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकृति का हिंसा या किसी भी प्रकार के भड़काऊ भाषण देने से कोई लेना-देना नहीं है। वहीं, पुलिस का तर्क है कि उनके पास हिंसा को लेकर पुख्ता सबूत मौजूद हैं, जिसके आधार पर ही इन गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। फिलहाल, पूरे मामले पर 23 अप्रैल को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

इस घटना ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और श्रमिक संगठनों की गतिविधियों को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और निष्पक्ष जांच के जरिए दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। इस बीच, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।





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