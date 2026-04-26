ग्रेटर नोएडा श्रमिक हिंसा: पुलिस ने साजिशकर्ताओं की तलाश तेज की, तीन आरोपियों की रिमांड पर गहन पूछताछ

ग्रेटर नोएडा में हुई श्रमिक हिंसा के मामले में पुलिस ने साजिश रचने वाले आरोपियों की पहचान करने के लिए जांच तेज कर दी है। आकृति चौधरी, सृष्टि गुप्ता और मनीषा चौहान को तीन दिन की रिमांड पर लेकर पुलिस ने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है।

ग्रेटर नोएडा में श्रमिक हिंसा की जांच में पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस मामले में साजिश रचने वाले सभी आरोपियों की पहचान करने और उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। इस सिलसिले में, पुलिस ने आकृति चौधरी , सृष्टि गुप्ता और मनीषा चौहान को तीन दिन के लिए रिमांड पर लिया था, जिसकी अवधि रविवार को समाप्त हो रही है। पुलिस का उद्देश्य इस घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचना है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों से दो दिनों तक लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, पुलिस ने वाट्सएप ग्रुप पर हुई बातचीत और इंटरनेट मीडिया पर हिंसा से जुड़े वीडियो प्रसारित करने वाले लोगों के नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। यह जानकारी अदालत में आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। पूछताछ में, पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों से श्रमिक हिंसा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर सवाल पूछे, जिनमें सड़कों को जाम करना, गाड़ियों को तोड़ना, आगजनी करना और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करना शामिल है। मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन, डिजिटल चैट और वाट्सएप ग्रुप से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रही है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या कोई संगठित प्रयास किया गया था और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करना है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे, जो पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद करेंगे। आरोपी आकृति चौधरी से शनिवार को अधिवक्ता सुमित शर्मा और गौरव यादव ने कोतवाली में मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने बताया कि आकृति ने पूछताछ के दौरान पुलिस कार्रवाई के बारे में कोई शिकायत नहीं की और वह पूरी तरह से पुलिस जांच में सहयोग कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों का आरोपियों के साथ व्यवहार संतोषजनक रहा है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आकृति चौधरी , सृष्टि गुप्ता और मनीषा चौहान को शुक्रवार से तीन दिन के लिए रिमांड पर लिया था। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में फंडिंग के एंगल की भी जांच की जा रही है और पुलिस 11 बैंक खातों की छानबीन कर रही है। अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि वह किसी भी दोषी को बख्शने नहीं देगी और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगी। यह घटना ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में हुई थी और इसने श्रमिकों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव पैदा कर दिया था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब, पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दे रही है.

ग्रेटर नोएडा में श्रमिक हिंसा की जांच में पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस मामले में साजिश रचने वाले सभी आरोपियों की पहचान करने और उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए पुलिस गहनता से छानबीन कर रही है। इस सिलसिले में, पुलिस ने आकृति चौधरी, सृष्टि गुप्ता और मनीषा चौहान को तीन दिन के लिए रिमांड पर लिया था, जिसकी अवधि रविवार को समाप्त हो रही है। पुलिस का उद्देश्य इस घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचना है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों से दो दिनों तक लगातार पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान, पुलिस ने वाट्सएप ग्रुप पर हुई बातचीत और इंटरनेट मीडिया पर हिंसा से जुड़े वीडियो प्रसारित करने वाले लोगों के नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की है। यह जानकारी अदालत में आरोपियों के खिलाफ मजबूत सबूत के तौर पर पेश की जा सकती है। पूछताछ में, पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों से श्रमिक हिंसा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर सवाल पूछे, जिनमें सड़कों को जाम करना, गाड़ियों को तोड़ना, आगजनी करना और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़ करना शामिल है। मिली जानकारी के आधार पर, पुलिस तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन, डिजिटल चैट और वाट्सएप ग्रुप से जुड़ी गतिविधियों की विस्तृत जांच कर रही है। इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या कोई संगठित प्रयास किया गया था और इसमें शामिल अन्य लोगों की पहचान करना है। पुलिस का मानना है कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे, जो पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद करेंगे। आरोपी आकृति चौधरी से शनिवार को अधिवक्ता सुमित शर्मा और गौरव यादव ने कोतवाली में मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने बताया कि आकृति ने पूछताछ के दौरान पुलिस कार्रवाई के बारे में कोई शिकायत नहीं की और वह पूरी तरह से पुलिस जांच में सहयोग कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिसकर्मियों का आरोपियों के साथ व्यवहार संतोषजनक रहा है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने आकृति चौधरी, सृष्टि गुप्ता और मनीषा चौहान को शुक्रवार से तीन दिन के लिए रिमांड पर लिया था। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ से महत्वपूर्ण सुराग मिलेंगे, जिससे पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। इस मामले में फंडिंग के एंगल की भी जांच की जा रही है और पुलिस 11 बैंक खातों की छानबीन कर रही है। अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि वह किसी भी दोषी को बख्शने नहीं देगी और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगी। यह घटना ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्र में हुई थी और इसने श्रमिकों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव पैदा कर दिया था। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब, पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों और क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनी रहे। इस मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस सभी संभावित पहलुओं पर ध्यान दे रही है





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