ग्रेटर नोएडा: इंटरनेट मीडिया सेक्स रैकेट में फंसाकर छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले को 7 साल की सजा

ग्रेटर नोएडा में एक अदालत ने इंटरनेट मीडिया सेक्स रैकेट में फंसाकर 23 वर्षीय विधि छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी पाए गए एक व्यक्ति को सात साल की जेल की सजा सुनाई है। घटना मार्च 2024 की है, जब छात्र का शव नहर से बरामद हुआ था। अदालत ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है।

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा । अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय-द्वितीय प्रियंका सिंह की अदालत ने 23 वर्षीय ला (विधि) के छात्र को इंटरनेट मीडिया सेक्स रैकेट में फंसाकर आत्महत्या के लिए विवश करने वाले आरोपित अनिल बर्मन, निवासी जयपुर, राजस्थान को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, उसके सहयोगी संजीव बडौतिया को पुख्ता सबूतों की कमी के कारण अदालत

ने बरी कर दिया। मामला बीटा दो कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। एडीजीसी क्राइम शिल्पी भदौरिया ने बताया कि सुसाइड नोट और धमकी भरे संदेश महत्वपूर्ण सबूत बने। मृतक छात्र की मां ने बीटा-दो कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने घर पर एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने लिखा था कि वह इंटरनेट मीडिया में सेक्स रैकेट के जाल में फंस गया है और अब जीना नहीं चाहता। उसने स्पष्ट रूप से अनिल बर्मन और प्रिया अग्रवाल नामक एक युवती का उल्लेख किया था जो अश्लील तस्वीरें और वीडियो लीक करने की धमकी देकर उससे पैसे की मांग कर रहे थे। 23 मार्च 2024 को ढकिया बाबा गोलचक्कर के पास नहर से छात्र का शव बरामद हुआ। जांच के दौरान पुलिस को उसके मोबाइल से धमकी भरे व्हाट्सएप संदेश मिले। पता चला कि छात्र से एक कथित युवती के रूप में बातचीत की जा रही थी और ब्लैकमेलिंग के दौरान 20 हजार रुपये से अधिक की राशि अनिल बर्मन के बैंक खाते में स्थानांतरित की गई थी। पुलिस ने इस मामले में अनिल बर्मन और संजीव बडौतिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।\जांच के दौरान बैंक मैनेजर सहित 11 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। पीड़ितों के परिवार की ओर से उच्च न्यायालय तक पैरवी की गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत को जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया था। यह घटना इंटरनेट मीडिया पर अपराध और युवाओं के लिए एक चेतावनी के रूप में सामने आई है। इस मामले ने युवाओं को सोशल मीडिया के संभावित खतरों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सतर्क रहने के लिए प्रेरित किया है। अदालत का यह फैसला एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि इस तरह के अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी।\इस मामले में, अदालत ने न केवल एक व्यक्ति को सजा सुनाई है, बल्कि इंटरनेट मीडिया के माध्यम से होने वाले अपराधों के खिलाफ एक मजबूत रुख भी अपनाया है। इस फैसले से समाज में यह संदेश गया है कि ब्लैकमेलिंग, उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने जैसे गंभीर अपराधों को हल्के में नहीं लिया जाएगा। अदालत ने इस मामले में शामिल सभी सबूतों और गवाहों पर विचार किया, जिसके परिणामस्वरूप दोषी को सजा मिली। यह मामला सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के लिए एक सबक है, और यह भी दिखाता है कि किस प्रकार ऑनलाइन दुनिया में धोखे और अपराध बढ़ रहे हैं। यह फैसला कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए भी एक प्रोत्साहन है कि वे इस तरह के मामलों की गंभीरता से जांच करें और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएं। इस घटना ने समाज में इंटरनेट मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने का काम किया है और लोगों को ऑनलाइन सुरक्षा के प्रति अधिक सतर्क रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह भी पढ़े: ग्रेटर नोएडा में दोपहिया चोर गिरोह का भंडाफोड़, 12 मोटरसाइकिल और हथियार बरामद, तीन गिरफ्तार





ग्रेटर नोएडा सेक्स रैकेट आत्महत्या सजा इंटरनेट मीडिया ब्लैकमेलिंग अपराध

