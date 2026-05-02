ग्रेट निकोबार परियोजना: भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक अवसर

एक नई रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेट निकोबार परियोजना भारत को आर्थिक शक्ति, रणनीतिक गहराई और समुद्री प्रभाव प्रदान कर सकती है। यह परियोजना विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम करने और राजस्व बढ़ाने में मदद करेगी।

नई दिल्ली, 2 मई। एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत ग्रेट निकोबार परियोजना के माध्यम से अपनी भौगोलिक स्थिति के लाभ को आर्थिक शक्ति, रणनीति क गहराई और समुद्री प्रभाव में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। यह परियोजना दूरस्थ स्थान, उच्च लागत और कार्यान्वयन जोखिमों से जुड़ी है, लेकिन इसकी मूल अवधारणा – किसी भौगोलिक क्षेत्र का उपयोग न करने पर उसे खोने का खतरा – बिल्कुल सही है। यह विचार वैश्विक वित्तीय नीति के विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैन्स कॉफमैन ने इंडिया नैरेटिव में व्यक्त किया है। कॉफमैन ने स्पष्ट किया कि ग्रेट निकोबार परियोजना का उद्देश्य चीन को सैन्य रूप से घेरना नहीं है, क्योंकि दूरी और सैन्य क्षमताओं के अंतर को देखते हुए ऐसा करना व्यावहारिक रूप से असंभव है। हालांकि, यह परियोजना भारत को उस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग के निकट निगरानी, लॉजिस्टिक समर्थन और रणनीति क उपस्थिति प्रदान करती है, जिस पर चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्भर है। उनका मानना है कि यदि भारत इस परियोजना को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करता है, तो यह स्वतंत्रता के बाद का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री बुनियादी ढांचा निर्णय साबित होगा। लेकिन, यदि इसे लापरवाही से अंजाम दिया जाता है, तो यह एक मूल्यवान पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर एक अधूरा बंदरगाह बनकर रह जाएगा। सफलता की कुंजी महत्वाकांक्षा में नहीं, बल्कि बेहतर शासन और प्रबंधन में निहित है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रेट निकोबार द्वीप को एक रणनीति क समुद्री और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना है। यह द्वीप वैश्विक पूर्व-पश्चिम शिपिंग मार्गों के करीब स्थित है, जिससे विदेशी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स पर भारत की निर्भरता कम होगी। यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, बल्कि भारत की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यह परियोजना अंडमान सागर और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत की रणनीति क स्थिति को मजबूत करेगी। इसके साथ ही, परियोजना में आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत हिंद महासागर के किनारे स्थित है और इसके पास एक लंबी समुद्री तटरेखा है, फिर भी वर्षों से यह अपने माल की ढुलाई के लिए सिंगापुर, कोलंबो और पोर्ट क्लांग जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर रहा है। हर साल लगभग 30 लाख कंटेनर (टीईयू) भारत ीय माल विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से भेजा जाता है, जिनमें से 85 प्रतिशत से अधिक केवल तीन बंदरगाहों द्वारा संभाला जाता है। इस निर्भरता के कारण भारत को प्रति वर्ष लगभग 200-220 मिलियन डॉलर का नुकसान होता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत अपने ही क्षेत्र में एक तरह से किराएदार की भूमिका निभा रहा है। ग्रेट निकोबार परियोजना इस स्थिति को बदलने का एक गंभीर प्रयास है, और इसकी महत्वाकांक्षाएं केवल शिपिंग लॉजिस्टिक्स तक ही सीमित नहीं हैं। विशेष रूप से, यदि ग्रेट निकोबार में एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल स्थापित किया जाता है, तो भारत को वह राजस्व प्राप्त होगा जो वर्तमान में विदेश जा रहा है। इससे निर्यातकों का समय भी बचेगा और भारत की वैश्विक व्यापार प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। सरकार के अनुमानों के अनुसार, 2040 तक इस परियोजना से प्रति वर्ष लगभग 3.

16 अरब डॉलर की कमाई हो सकती है, जबकि कुल लागत 7.90 से 8.53 अरब डॉलर के बीच रहने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, 50,000 रोजगार सृजित होने की संभावना है, हालांकि यह एक गारंटीकृत आंकड़ा नहीं है। लेकिन इस परियोजना के पीछे की आर्थिक सोच काफी मजबूत है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत की मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और सागरमाला कार्यक्रम दोनों ही पोर्ट-आधारित विकास को प्राथमिकता देते हैं। ग्रेट निकोबार वह स्थान है जहां यह लक्ष्य एक वास्तविक भौगोलिक लाभ में परिवर्तित हो सकता है। यह परियोजना भारत के समुद्री व्यापार को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर उसकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस परियोजना की सफलता के लिए कुशल योजना, प्रभावी कार्यान्वयन और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता आवश्यक है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसका लाभ उठाकर वह अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकता है





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