ग्लोरी: बॉक्सिंग की दुनिया में अपराध और महत्वाकांक्षा का रोमांचक सफर

करण अंशुमान की नई वेब सीरीज 'ग्लोरी' बॉक्सिंग के इर्द-गिर्द बुनी गई एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है, जो सपनों, महत्वाकांक्षाओं और अपराध की दुनिया में झांकती है।

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खेलों की पृष्ठभूमि पर आधारित शोज अक्सर देखने को नहीं मिलते। इस परिदृश्य में, क्रिकेट और मैच फिक्सिंग पर आधारित एमी अवार्ड के लिए नामांकित सीरीज 'इनसाइड एज' के निर्माता करण अंशुमान अब बॉक्सिंग की दुनिया में अपनी नई सीरीज ' ग्लोरी ' के साथ कदम रख रहे हैं। हालांकि, यह सीरीज बॉक्सिंग रिंग के भीतर होने वाली प्रतिस्पर्धा से ज्यादा, उसके बाहर पनपने वाले अपराध और षडयंत्रों पर केंद्रित है। यह एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है जो बॉक्सिंग के इर्द-गिर्द घूमती है। 50-55 मिनट के 7 एपिसोड की यह सीरीज दर्शाती है कि एक व्यक्ति अपने सपनों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किन सीमाओं तक जा सकता है। ' ग्लोरी ' की कहानी हरियाणा बॉक्सिंग क्लब के कोच रघुबीर सिंह ( सुविंदर विकी ) के इर्द-गिर्द बुनी गई है, जिनका जीवन भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने के जुनून से प्रेरित है। रघुबीर के दादाजी ने बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन वह खुद यह उपलब्धि हासिल नहीं कर पाए। इसलिए, उनका एकमात्र लक्ष्य अपने बेटों के माध्यम से वह गौरव प्राप्त करना है जो वे खिलाड़ी के रूप में हासिल नहीं कर सके। उन्होंने अपने दोनों बेटों, देविंदर (दिव्येंदु) और रविंदर ( पुलकित सम्राट ) को इस लक्ष्य के लिए तैयार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनीं कि दोनों ही उन्हें छोड़कर चले गए। देविंदर और रविंदर दोनों ही अपने अतीत के दर्द और बोझ से जूझ रहे हैं। इसलिए, रघुबीर द्रोणाचार्य की भूमिका निभाते हुए ओलंपिक के लिए अपने नए अर्जुन, निहाल सिंह को तैयार करते हैं। लेकिन, इससे पहले कि निहाल अपना सपना पूरा कर पाता, रघुबीर की बेटी गुड़िया (जन्नत जुबैर) से प्यार करने के कारण उसकी हत्या कर दी जाती है। इस हमले में गुड़िया भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद, शक की सुई रघुबीर के प्रतिद्वंद्वी बॉक्सिंग क्लब के मालिक विज्जू सांगवान (आशुतोष राणा), खाप पंचायत के मुखिया डांडा (यशपाल शर्मा) और माफिया कुक्की यादव (सिकंदर खेर) पर जाती है। लेकिन, इन हत्याओं का असली मास्टरमाइंड कौन है?

क्या रघुबीर का गौरव प्राप्त करने का सपना पूरा होगा?

इसका जवाब आपको सीरीज देखकर ही मिलेगा। 'ग्लोरी' वेब सीरीज का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि करण अंशुमान ने इस सीरीज को रोचक और रोमांचक बनाने के लिए पर्याप्त प्रयास किए हैं। बॉक्सिंग के मुकाबलों का रोमांच एक तरफ है, वहीं पहले ही एपिसोड में निहाल और गुड़िया की हत्या से दर्शकों में खूनी अपराधी को जानने की उत्सुकता पैदा होती है। इसके साथ ही, भावनात्मक स्तर पर दर्शकों को बांधने के लिए सपने, महत्वाकांक्षा, पिता-पुत्र के रिश्ते और उनके बीच की दरारों को भी खूबसूरती से दर्शाया गया है। देव और रवि के किरदारों की यात्रा दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है, लेकिन निर्देशक कई दिशाओं में फैले स्क्रीनप्ले को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। कुक्की और डांडा वाले एंगल कहानी से ध्यान भटकाने के लिए जोड़े गए लगते हैं। कुक्की के सभी दृश्य एक ही वीरान जगह पर शूट किए गए हैं, जिससे उनका ट्रैक उबाऊ लगता है। ये सब-प्लॉट अनावश्यक रूप से कहानी की लंबाई बढ़ाते हैं, जबकि बॉक्सिंग के मुकाबलों का परिणाम पहले से ही अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि, आखिरी दो एपिसोड में कहानी में आने वाले ट्विस्ट सीरीज को फिर से पटरी पर लाते हैं। प्री-क्लाइमैक्स शानदार है और दूसरे सीजन के लिए कई सवाल छोड़ दिए गए हैं। अभिनय की बात करें तो, दिव्येंदु शर्मा, जो 'मुन्ना भैया' के किरदार से जाने जाते हैं, और बॉलीवुड अभिनेता पुलकित सम्राट दोनों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों ने अपने किरदारों में जान फूंकने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि, सुविंदर विकी के रघुबीर सिंह में 'कोहरा' वाली गहराई महसूस नहीं होती, कुछ कमी रह जाती है। सयानी गुप्ता का काम अच्छा है, जबकि कश्मीरा परदेशी ने भारती के रहस्यमयी किरदार से चौंकाया है। उनकी एक्टिंग प्रभावशाली है। आशुतोष राणा, सिकंदर खेर और यशपाल शर्मा अपनी संक्षिप्त भूमिकाओं को ठीक से निभाते हैं। कुल मिलाकर, सेटिंग और बैकग्राउंड स्कोर कहानी के माहौल के अनुरूप हैं। यदि आप दिव्येंदु और पुलकित सम्राट के शानदार अभिनय और कहानी में मौजूद रोमांचक ट्विस्ट के लिए एक सीरीज देखना चाहते हैं, तो आप 'ग्लोरी' को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं





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