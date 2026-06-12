ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026: दुनिया में एक साल में रिकॉर्ड अशांति, जानें भारत तीन स्थान क्यों लुढ़का?

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया में शांति की स्थिति में गिरावट दर्ज हुई है। भारत की रैंक 127वीं रही, जबकि आइसलैंड सबसे शांत देश बना। पूरी वैश्विक रैंकिंग और प्रमुख देशों की स्थिति जानें।

ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया में शांति की स्थिति में गिरावट दर्ज हुई है। भारत की रैंक 127वीं रही, जबकि आइसलैंड सबसे शांत देश बना। पूरी वैश्विक रैंकिंग और प्रमुख देशों की स्थिति जानें। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है। पिछले एक साल में दुनिया में शांति की स्थिति सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। जहां 99 देशों में शांति में गिरावट आई है तो वहीं 61 देशों में राज्य-आधारित संघर्ष की संख्या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक हो गई है। यह सामने आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट में। रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया गया है। आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है तो वहीं, पहली बार रूस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है: भारत को 2026 की रिपोर्ट में 127वां स्थान मिला है। 2025 में भारत की रैंक 124 थी। भारत का स्कोर 2.

409 रहा। भारत की रैंकिंग में गिरावट का मुख्य कारण पाकिस्तान और म्यांमार के साथ बढ़ते तनाव के साथ-साथ मणिपुर में जारी जातीय हिंसा बताया गया है। वैश्विक स्तर पर 16वें स्थान पर रहने वाला भूटान दक्षिण एशिया का सबसे शांतिपूर्ण राष्ट्र रहा। उसने अपनी स्थिति बरकरार रखी। नेपाल का शांति स्कोर 9.1% गिरा और वह 111वें स्थान पर पहुंच गया। भारत दक्षिण एशिया का चौथा शांत देश है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे अशांत देश है। इसकी ग्लोबल रैंकिंग 157 रही। अमेरिका अपने इतिहास की सबसे खराब रैंकिंग-134वें स्थान पर पहुंच गया। इसके पीछे राजनीतिक अस्थिरता, हिंसक प्रदर्शनों में बढ़ोतरी को प्रमुख कारण बताया गया है। 2008 में 59 देश बाहरी संघर्षों में शामिल थे, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 103 हो गई है। इससे साफ है कि युद्ध अंतरराष्ट्रीय स्वरूप ले चुके हैं। यूरोप सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र रहा तो वहीं मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका सबसे अशांत क्षेत्र है। ईरान और अमरीका-इजरायल संघर्ष इसका मुख्य कारण रहा। ईरान पर हमले से ऐन पहले डोनाल्ड ट्रंप का यू-टर्न, रद्द की सैन्य कार्रवाई; बोले- शीर्ष स्तर पर बनी सहमति। भारत-चीन को छोड़ 2028 तक नहीं संभल पाएगा कोई विकसित देश, अमरीका-ईरान जंग ने पूरी दुनिया को हिलाया है। हॉर्मुज में 3 भारतीयों की मौत का मामला, दबाव बढ़ने के बाद पलटा अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोले- ईरान ने किया हमला। इज़राइल ने फिर की लेबनान में एयरस्ट्राइक्स, ट्रंप के सीज़फायर से भी नहीं रुक रही जंग





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