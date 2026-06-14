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ग्वालियर के विडंबना केस: पति और प्रेमी के बीच उलझकर महिला ने अंत में पति का साथ चुन लिया

राजनीति/देखभाल News

ग्वालियर के विडंबना केस: पति और प्रेमी के बीच उलझकर महिला ने अंत में पति का साथ चुन लिया
किडनैपिंग केसग्वालियर हाईकोर्टपति और प्रेमी
📆14-06-2026 07:30:00
📰rpbreakingnews
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ग्वालियर में एक शादीशुदा महिला ने पहले अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति पर किडनैपिंग का आरोप लगाया, लेकिन अंत में उसने पति के साथ रहने का फैसला किया और पुलिस से अपने बयान में बदलाव कर दिया।

ग्वालियर के एक शादीशुदा महिला ने अपनी प्रेम कहानी में पति और प्रेमी को इतना उलझा दिया कि पुलिस और न्यायपालिका दोनों चकित रह गईं। पहले महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पर किडनैपिंग का केस लगाया था, लेकिन अंत में वह उसी पति के साथ रहने के लिए चली गई। बिहार के भिन्ड जिले से जुड़ी यह महिला, जिसका नाम पता नहीं चला, काफी समय से अपने पति रामू तोमर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले प्रेमी रामेंद्र सिंह भदोरिया के साथ रह रही थी। पत्नी के घर छोड़ने के बाद पति ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और फिर ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर महिला न्यायदीश के समक्ष पेश हुईं, जहाँ उन्होंने साफ किया कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती और प्रेमी के साथ जाना चाहती है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलने के बाद महिला प्रेमी के साथ कार से रवाना हो गई, तब प्रेमी रामेंद्र सिंह भदोरिया झांसी रोड थाने पहुंचकर पुलिस में किडनैपिंग का केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी प्रेमिका का पति रामू तोमर और उसके परिजनों ने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और उन्हें जबरन अपने साथ ले गया। पुलिस ने तत्काल महिला की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया, लेकिन जब पुलिस महिला को थाने लाई तो उन्होंने पूर्व बयान के विपरीत साफ किया कि वह किसी दबाव में नहीं थी, बल्कि अपनी मर्जी से अपने पति रामू के साथ गई थी और अब वह पति और बच्चों के साथ ही रहना चाहती है। इस बयान के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। अर्थात् जिस पति पर किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, महिला अब उसी के साथ रहने के लिए घर लौट गई है.

ग्वालियर के एक शादीशुदा महिला ने अपनी प्रेम कहानी में पति और प्रेमी को इतना उलझा दिया कि पुलिस और न्यायपालिका दोनों चकित रह गईं। पहले महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति पर किडनैपिंग का केस लगाया था, लेकिन अंत में वह उसी पति के साथ रहने के लिए चली गई। बिहार के भिन्ड जिले से जुड़ी यह महिला, जिसका नाम पता नहीं चला, काफी समय से अपने पति रामू तोमर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले प्रेमी रामेंद्र सिंह भदोरिया के साथ रह रही थी। पत्नी के घर छोड़ने के बाद पति ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और फिर ग्वालियर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर महिला न्यायदीश के समक्ष पेश हुईं, जहाँ उन्होंने साफ किया कि वह पति के साथ नहीं रहना चाहती और प्रेमी के साथ जाना चाहती है, जिस पर कोर्ट ने उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया। लेकिन कोर्ट से बाहर निकलने के बाद महिला प्रेमी के साथ कार से रवाना हो गई, तब प्रेमी रामेंद्र सिंह भदोरिया झांसी रोड थाने पहुंचकर पुलिस में किडनैपिंग का केस दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसकी प्रेमिका का पति रामू तोमर और उसके परिजनों ने रास्ते में गाड़ी रुकवाई और उन्हें जबरन अपने साथ ले गया। पुलिस ने तत्काल महिला की तलाश शुरू की और उसे बरामद कर लिया, लेकिन जब पुलिस महिला को थाने लाई तो उन्होंने पूर्व बयान के विपरीत साफ किया कि वह किसी दबाव में नहीं थी, बल्कि अपनी मर्जी से अपने पति रामू के साथ गई थी और अब वह पति और बच्चों के साथ ही रहना चाहती है। इस बयान के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। अर्थात् जिस पति पर किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ था, महिला अब उसी के साथ रहने के लिए घर लौट गई है

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किडनैपिंग केस ग्वालियर हाईकोर्ट पति और प्रेमी बंदी प्रत्यक्षीकरण महिला बयान बदलाव

 

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