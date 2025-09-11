ग्वालियर की इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल का 'महल'!

बिग बॉस की प्रतियोगी तान्या मित्तल अपने ग्वालियर स्थित घर के बारे में कई बेतुके दावे कर रही हैं। वह अपने मुफ़्त में घर को महल बता रही हैं।

ग्वालियर की इंफ्लूएंसर तान्या मित्तल इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय हैं। बिग बॉस में उनका गेम प्लान है। शो में तान्या ने अपनी अमीरी के किस्से इतने बढ़ा-चढ़ाकर बता दिए हैं कि उनके बारे में जानने की क्यूरोसिटी बढ़ती जा रही है। बिग बॉस में एंट्री करते समय तान्या ने ग्वालियर स्थित अपने घर को महल और स्वर्ग जैसा बताया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके घर के आगे 7 स्टार होटल भी फीके हैं। तान्या के इस दावे को ग्वालियर के इंफ्लूएंसर ने भी ट्रोल किया। यूट्यूबर्स ग्वालियर में सिटी सेंटर साइड नंबर-1

स्थित तान्या के घर पर भी पहुंच रहे हैं। लोगों को उनके दो मंजिला घर को दिखाते हुए टैग किया जा रहा है कि यही है बिग बॉस की तान्या मित्तल का महल। सोशल मीडिया पर कोई उनको बड़बोला कहते हुए हंसी उड़ा रहा है तो कोई उनका सपोर्ट कर रहा है। हालांकि, इस सबके बीच तान्या की फैन फॉलोइंग भी बढ़ रही है। ऐसे में यही है तान्या मित्तल का घर, जिसके नीचे दुकानें हैं। इन्हें किराए पर दिया गया है। तान्या ने बिग बॉस में कहा था कि उनका घर किसी महल या स्वर्ग जैसा है। दैनिक भास्कर जब तान्या के घर पहुंचा तो देखा कि सिटी सेंटर के साइड नंबर-1 में तान्या का दो मंजिला घर है। घर के एक हिस्से को बैंक या शॉप के लिए किराए पर दिया जाता है जबकि आधे हिस्से में परिवार रहता है। यहां महल जैसा कुछ नजर नहीं आया। तान्या का स्टोर, जिसमें गिफ्ट आइटम बेचे जाते हैं। यहां सिर्फ एक कर्मचारी मिला। तान्या ने बिग बॉस में यह भी शो ऑफ किया था कि उनके घर के हर फ्लोर पर पांच कर्मचारी रहते हैं। किचन में दो लोगों का स्टाफ हमेशा रहता है। उनके स्टोर, जिसका नाम HandMadeLove है, वहां कर्मचारियों की लाइन लगी रहती है। तान्या मित्तल के स्टोर पर पहुंचा तो वहां एक कर्मचारी मिला। जिसका नाम विक्रम है। उसका भी कहना है कि वह तीन दिन से यहां बैठ रहा है। वैसे वह तान्या की गाड़ी का ड्राइवर है। स्टोर में 100 से 500 रुपए तक का ही सजावट का सामान बिकता नजर आया। तान्या ने बिग बॉस में यह भी कहा कि उनकी दो फैक्ट्री हैं। एक स्टोर है, जिसमें गिफ्ट, डेकोरेशन आइटम और कपड़े की सेल की जाती है। लोकल इंफ्लूएंसर इसका भी मजाक बना रहे हैं। पता किया तो तान्या के भाई अमृतेश मित्तल ने बताया कि मुरैना रोड पर उनका कारखाना है। किस चीज का कारखाना है, यह नहीं बताया। स्टोर छोटा सा है। जैसा तान्या बताती है, वैसा नहीं मिला। लोगों ने बताया कि तान्या के साथ 4-5 गार्ड हमेशा रहते हैं। तान्या ने बिग बॉस में कहा था कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने महाकुंभ की भगदड़ में कई लोगों की जान बचाई। उनको खाना खिलाया। तान्या का बॉयफ्रेंड होने का दावा करने वाले बलराज ने इसे झूठ बताया है। इस पर तान्या के भाई अमृतेश का कहना है कि उन्होंने बलराज को नोटिस दिया है। वह झूठा है और उसका तान्या से कोई संबंध नहीं है। तान्या को ग्वालियर में कोई ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन अब वह पहचानी जाने लगी हैं। उनके अमीरी के चर्चे भी हो रहे हैं। तान्या के पिता रविकांत मित्तल नोएडा में रहते हैं। वे रियल एस्टेट का कारोबार करते हैं, जबकि ग्वालियर में तान्या, उनका भाई अमृतेश, मां सुनीता मित्तल और दादाजी रहते हैं





