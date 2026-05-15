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घटना में दो युवकों की मौत, दो घायल, तेज रफ्तार कार पलट गई

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घटना में दो युवकों की मौत, दो घायल, तेज रफ्तार कार पलट गई
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📆15-05-2026 03:45:00
📰Dainik Jagran
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केशव त्यागी, हापुड़। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव देहरा में आंबेडकर भवन के सामने मोड़ पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मृतकों की पहचान थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव अल्लीपुर नानई के मिथुन व मेरठ के विशांत त्यागी के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक जिला बुलंदशहर के थाना स्याना क्षेत्र के गांव हाजीपुर का ललित और रवि हैं। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतकों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। सभी के स्वजन को सूचना दे दी गई है। उधर, हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवारों में चीख-पुकार मच गई। वहीं घायल युवकों के परिजन मेरठ मेडिकल काॅलेज पहुंचे हुए हैं। मोड़ पर तेज रफ्तार बनी मौत की वजह प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार रहा। जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां सड़क पर मोड़ है। ऐसे स्थानों पर वाहन की गति नियंत्रित रखना बेहद जरूरी होता है, लेकिन चालक ने रफ्तार कम नहीं की, जिसके चलते कार संतुलन खो बैठी। विशेषज्ञों के अनुसार तेज गति में वाहन मोड़ पर अचानक मुड़ने पर टायरों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वाहन पलटने की आशंका बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर कई वाहन चालक तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे पहले भी छोटे हादसे हो चुके हैं। यह भी पढ़ें- हापुड़ में NH-09 पर चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौत

केशव त्यागी, हापुड़। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव देहरा में आंबेडकर भवन के सामने मोड़ पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह कार सवार चार युवक गांव देहरा कुटी से वैट की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार काफी तेज गति में थी। जैसे ही कार आंबेडकर भवन के सामने स्थित मोड़ पर पहुंची, तभी कार पर चालक का नियंत्रण नहीं रख सका। इस कारण तेज रफ्तार के कारण कार सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दो घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज किया रेफर सूचना मिलते ही थाना बहादुरगढ़ थाना मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सरकारी वाहन, निजी गाड़ियों और एंबुलेंस से सीएचसी गढ़मुक्तेश्वर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो की हालत गंभीर होने पर मेडिकल काॅलेज मेरठ रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव अल्लीपुर नानई के मिथुन व मेरठ के विशांत त्यागी के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक जिला बुलंदशहर के थाना स्याना क्षेत्र के गांव हाजीपुर का ललित और रवि हैं। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतकों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। सभी के स्वजन को सूचना दे दी गई है। उधर, हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवारों में चीख-पुकार मच गई। वहीं घायल युवकों के परिजन मेरठ मेडिकल काॅलेज पहुंचे हुए हैं। मोड़ पर तेज रफ्तार बनी मौत की वजह प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार रहा। जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां सड़क पर मोड़ है। ऐसे स्थानों पर वाहन की गति नियंत्रित रखना बेहद जरूरी होता है, लेकिन चालक ने रफ्तार कम नहीं की, जिसके चलते कार संतुलन खो बैठी। विशेषज्ञों के अनुसार तेज गति में वाहन मोड़ पर अचानक मुड़ने पर टायरों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वाहन पलटने की आशंका बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर कई वाहन चालक तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे पहले भी छोटे हादसे हो चुके हैं। यह भी पढ़ें- हापुड़ में NH-09 पर चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौ.

केशव त्यागी, हापुड़। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव देहरा में आंबेडकर भवन के सामने मोड़ पर शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। जिसमें सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस ने राहत कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार सुबह कार सवार चार युवक गांव देहरा कुटी से वैट की ओर जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार काफी तेज गति में थी। जैसे ही कार आंबेडकर भवन के सामने स्थित मोड़ पर पहुंची, तभी कार पर चालक का नियंत्रण नहीं रख सका। इस कारण तेज रफ्तार के कारण कार सड़क किनारे पलट गई। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चारों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दो घायलों को मेरठ मेडिकल कॉलेज किया रेफर सूचना मिलते ही थाना बहादुरगढ़ थाना मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सरकारी वाहन, निजी गाड़ियों और एंबुलेंस से सीएचसी गढ़मुक्तेश्वर पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने दो युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो की हालत गंभीर होने पर मेडिकल काॅलेज मेरठ रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के गांव अल्लीपुर नानई के मिथुन व मेरठ के विशांत त्यागी के रूप में हुई है। वहीं, घायल युवक जिला बुलंदशहर के थाना स्याना क्षेत्र के गांव हाजीपुर का ललित और रवि हैं। एसपी ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने मृतकों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घायलों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। सभी के स्वजन को सूचना दे दी गई है। उधर, हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिवारों में चीख-पुकार मच गई। वहीं घायल युवकों के परिजन मेरठ मेडिकल काॅलेज पहुंचे हुए हैं। मोड़ पर तेज रफ्तार बनी मौत की वजह प्राथमिक जांच और स्थानीय लोगों के अनुसार दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण तेज रफ्तार रहा। जिस स्थान पर हादसा हुआ, वहां सड़क पर मोड़ है। ऐसे स्थानों पर वाहन की गति नियंत्रित रखना बेहद जरूरी होता है, लेकिन चालक ने रफ्तार कम नहीं की, जिसके चलते कार संतुलन खो बैठी। विशेषज्ञों के अनुसार तेज गति में वाहन मोड़ पर अचानक मुड़ने पर टायरों की पकड़ कमजोर हो जाती है और वाहन पलटने की आशंका बढ़ जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग पर कई वाहन चालक तेज गति से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे पहले भी छोटे हादसे हो चुके हैं। यह भी पढ़ें- हापुड़ में NH-09 पर चलती बाइक बनी आग का गोला, युवक की जिंदा जलकर दर्दनाक मौ

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