एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में सरकार द्वारा 29 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिलेंडर 642 रुपये में मिल रहा है, जबकि आम उपभोक्ता को 942 रुपये में मिलता है। सरकाा का दावा है कि भारत में गैस की कीमतें दुनिया में सबसे कम हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के कारण यह बढ़ोतरी हुई है।

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि एक सिलेंडर पर 29 रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 942 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वही सिलेंडर 642 रुपये में मिल रहा है, जबकि उसकी वास्तविक आपूर्ति लागत 1600 रुपये से अधिक है, जिससे तेल कंपनियों को प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपये का घाटा हो रहा है। सरकार का दावा है कि भारत में रसोई गैस की दरें दुनिया की किसी भी देश की तुलना में सबसे कम हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान जैसे देशों में एलपीजी की कीमतें भारत से कहीं ज्यादा हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें ओर्मुज जलडमरूमध्य की समस्याओं के कारण लगातार बढ़ रही हैं, जिससे एलपीजी का अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क प्रति टन लगभग 790 डॉलर हो गया है, यानी फरवरी के स्तर से लगभग 46 प्रतिशत वृद्धि। भारत पहले अपनी एलपीजी आवश्यकताओं का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता था, और आयातित एलपीजी की लागत बढ़ने के कारण केंद्रीय सरकार को दरें बढ़ाने पड़ीं। हालांकि, सरकार हर गैस सिलेंडर पर कम इकाई लागत के साथ अधिक खर्च करते हुए भी नौकरी के अंत तक सभी के लिए सब्सिडी कायम रख रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीजन 2024-25 तक प्रति सिलेंडर 300 रUPYE की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दी जा रही है, जिससे उन्हें सिलेंडर की दर कम लगने वाली है। यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव का पूरा बोझ सरकार ने खुद उठाया है और इसे आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। विश्लेषकों का मानना है कि आगे अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें और बढ़ें तो भारतीय आयosceles ON अधिक दबाव महसूस कर सकते हैं। सरकार को बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद दरों को स्थिर रखने के लिए अधिक सब्सिडी लागू करनी पड़ सकती है। भारत में एलपीजी की दरें वैश्विक स्तर पर कम रहने के कारण यह पesta एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनी हुई है। सरकार का दावा है कि भारत एलपीजी की दरों में दुनिया की किसी भी देश की तुलना में अधिक पेटेंशल और सब्सिडी प्रदान करता है। ट्रेड डेटा के अनुसार, भारत एक बड़ा आयातक और उपभोक्ता देश के रूप में एक प्रमुख खेलक है, जिसके पास अपनी आपूर्ति सुरक्षा के लिए विदेशी मार्केट पर निर्भरता कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ हैं। नए बजट में एलपीजी की दरों को प्रभावित करने वाले कोई ऐसे सुधार नहीं किए गए, जो सामान्य निगरानी के तहत सब्सिडी के फैसले की बहस को जारी रखते हैं.

घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें फिर बढ़ गई हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि एक सिलेंडर पर 29 रुपये की वृद्धि हुई है, जिससे दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलो के सिलेंडर की कीमत 942 रुपये हो गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वही सिलेंडर 642 रुपये में मिल रहा है, जबकि उसकी वास्तविक आपूर्ति लागत 1600 रुपये से अधिक है, जिससे तेल कंपनियों को प्रति सिलेंडर लगभग 700 रुपये का घाटा हो रहा है। सरकार का दावा है कि भारत में रसोई गैस की दरें दुनिया की किसी भी देश की तुलना में सबसे कम हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान जैसे देशों में एलपीजी की कीमतें भारत से कहीं ज्यादा हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतें ओर्मुज जलडमरूमध्य की समस्याओं के कारण लगातार बढ़ रही हैं, जिससे एलपीजी का अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क प्रति टन लगभग 790 डॉलर हो गया है, यानी फरवरी के स्तर से लगभग 46 प्रतिशत वृद्धि। भारत पहले अपनी एलपीजी आवश्यकताओं का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता था, और आयातित एलपीजी की लागत बढ़ने के कारण केंद्रीय सरकार को दरें बढ़ाने पड़ीं। हालांकि, सरकार हर गैस सिलेंडर पर कम इकाई लागत के साथ अधिक खर्च करते हुए भी नौकरी के अंत तक सभी के लिए सब्सिडी कायम रख रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीजन 2024-25 तक प्रति सिलेंडर 300 रUPYE की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दी जा रही है, जिससे उन्हें सिलेंडर की दर कम लगने वाली है। यह बढ़ोतरी अंतरराष्ट्रीय उतार-चढ़ाव का पूरा बोझ सरकार ने खुद उठाया है और इसे आम उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया है। विश्लेषकों का मानना है कि आगे अगर अंतरराष्ट्रीय कीमतें और बढ़ें तो भारतीय आयosceles ON अधिक दबाव महसूस कर सकते हैं। सरकार को बढ़ती वैश्विक कीमतों के बावजूद दरों को स्थिर रखने के लिए अधिक सब्सिडी लागू करनी पड़ सकती है। भारत में एलपीजी की दरें वैश्विक स्तर पर कम रहने के कारण यह पesta एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनी हुई है। सरकार का दावा है कि भारत एलपीजी की दरों में दुनिया की किसी भी देश की तुलना में अधिक पेटेंशल और सब्सिडी प्रदान करता है। ट्रेड डेटा के अनुसार, भारत एक बड़ा आयातक और उपभोक्ता देश के रूप में एक प्रमुख खेलक है, जिसके पास अपनी आपूर्ति सुरक्षा के लिए विदेशी मार्केट पर निर्भरता कम करने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियाँ हैं। नए बजट में एलपीजी की दरों को प्रभावित करने वाले कोई ऐसे सुधार नहीं किए गए, जो सामान्य निगरानी के तहत सब्सिडी के फैसले की बहस को जारी रखते हैं





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