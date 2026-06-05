घरेलू ऊर्जा बाजार स्थिर रखने के लिए केंद्र सरकार के कदम, फिर भी एलपीजी कंपनियों पर 700 रुपये का प्रति सिलिंडर घाटा

केंद्र सरकार के घरेलू ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने के उपायों के बावजूद सरकारी क्षेत्र की आयल मार्केटिंग कंपनियों को प्रति एलपीजी सिलिंडर 700 रुपये का वित्तीय घाटा सहना पड़ रहा है। पिछले तीन दिनों में 1.43 करोड़ सिलिंडर वितरित किए गए हैं तथा वैश्विक आपूर्ति चुनौतियों के बावजूद भंडार स्थिति सक्रिय है। साथ ही, सरकार ने एयरलाइनों के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत तीन साल के लिए स्थिर रखकर एयर यात्रा कीमतों पर दबाव कम करने का प्रयास किया है।

केंद्र सरकार द्वारा घरेलू ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के कई कदम उठाए गए हैं, फिर भी सरकारी क्षेत्र की आयल मार्केटिंग कंपनियों को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक घरेलू एलपीजी सिलिंडर पर करीब 700 रुपये का घाटा हो रहा है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचivities सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात की व्यवस्था करना शामिल कई कदम उठाए हैं। पिछले तीन दिनों में 1.

43 करोड़ एलपीजी सिलिंडर वितरित किए गए हैं। पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बावजूद कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति स्थिर है तथा सरकार के पास पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार है। अलग से, आईएएनएस के अनुसार, सरकार ने घरेलू एयरलाइनों के लिए एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) का मूल्य तीन साल तक के लिए 86.32 रुपये प्रति लीटर तय कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य पश्चिम एशिया संकट के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों में हुई वृद्धि के बीच एयरलाइनों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाए रखना और यात्रियों के लिए टिकटों को किफायती रखना है





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