घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े, जानें कितने रुपए महंगा हुआ एलपीजी

घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट लागू होने के बाद 14.2 किलो का सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है। जानें ताजा LPG कीमतें और आपकी रसोई के बजट पर इसका असर।

बिगड़ा रसोई का बजट, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े , जानें कितने रुपए महंगा हुआ एलपीजी Domestic Gas Cylinder Price: घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नए रेट लागू होने के बाद 14.

2 किलो का सिलेंडर 942 रुपये का हो गया है। जानें ताजा LPG कीमतें और आपकी रसोई के बजट पर इसका असर। Domestic LPG Cylinder Price Increase: महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को एक और झटका लगा है। रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के बीच अब घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर भी महंगा हो गया है। दूध, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बाद रसोई गैस के दाम बढ़ने से घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ पड़ने की आशंका है। समाचार एजेंसी पीटीआई सूत्रों ने बताया कि तेल एवं गैस कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बढ़ोतरी के बाद 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 942 रुपए हो गई है। दिल्ली-एनसीआर में अब उपभोक्ताओं को 14.2 किलो का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 942 रुपए में मिलेगा, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की कीमत 339 रुपए तय की गई है। दूसरी ओर 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी कीमत 3,113.50 रुपए पर स्थिर बनी हुई है। दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 3 दिन में 7 राज्यों तक पहुंचा, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्टखतरे की घंटी: ढलान पर जन्मदर; छोटे परिवार की चाहत से 'बूढ़ा' हो रहा युवा भारत दक्षिण-पश्चिम मानसून ने पकड़ी रफ्तार: 3 दिन में 7 राज्यों तक पहुंचा, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट Cockroach Janata Party के समर्थन में अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता, बोले- 'हम युवाओं की मांगों के साथ हैं''कॉकरोच जनता पार्टी' के कार्यकर्ताओं पर FIR की खबरें फर्जी, दिल्ली पुलिस ने अफवाहों को किया खारि





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घरेलू एलपीजी सिलेंडर दाम बढ़े जानें कितने रुपए महंगा हुआ एलपीजी LPG कीमतें रसोई के बजट

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