घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष दूर करने के 5 सरल उपाय

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार पर वास्तु दोष होने से कई समस्याएं हो सकती हैं। जानिए इन दोषों को दूर करने के आसान उपाय, जैसे सफाई, तोरण, स्वास्तिक, दीपक और नमक का प्रयोग।

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है क्योंकि यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा ओं का प्रवेश होता है। यदि मुख्य द्वार पर वास्तु दोष हो तो परिवार में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और आपसी वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। ऐसे दोषों को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं जो घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के आस-पास कोई कबाड़, टूटे-फूटे गमले या जूते-चप्पल न हों। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी के वास में बाधा डालती हैं। नियमित रूप से द्वार को साफ करें और पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोंछें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना। तोरण न केवल सुंदरता बढ़ाता है बल्कि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव करता है। इसके अलावा द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिह्न बनाना बेहद शुभ माना जाता है। स्वास्तिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे बनाने से घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही, रोजाना शाम को मुख्य द्वार पर घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में प्रकाश और पवित्रता बनी रहती है तथा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक अन्य उपाय यह है कि द्वार के कोने में नमक से भरी कटोरी रखें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और उसे घर में प्रवेश करने से रोकता है। इस कटोरी को समय-समय पर बदलते रहना चाहिए। वास्तु दोष के अन्य संकेतों में परिवार के सदस्यों के बीच बिना कारण झगड़े, आर्थिक समस्याएं और नींद न आना शामिल हैं। यदि ऐसी समस्याएं हैं तो उपरोक्त उपायों को अपनाना लाभदायक हो सकता है। याद रखें कि ये सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं और इन्हें अंधविश्वास के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार का रखरखाव और उसकी सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहता है.

वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है क्योंकि यहीं से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। यदि मुख्य द्वार पर वास्तु दोष हो तो परिवार में मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं और आपसी वाद-विवाद बढ़ सकते हैं। ऐसे दोषों को दूर करने के लिए कुछ सरल उपाय किए जा सकते हैं जो घर में सुख-शांति और समृद्धि लाने में सहायक होते हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि मुख्य द्वार के आस-पास कोई कबाड़, टूटे-फूटे गमले या जूते-चप्पल न हों। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और धन की देवी मां लक्ष्मी के वास में बाधा डालती हैं। नियमित रूप से द्वार को साफ करें और पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर पोंछें, जिससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है मुख्य द्वार पर आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाना। तोरण न केवल सुंदरता बढ़ाता है बल्कि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से भी बचाव करता है। इसके अलावा द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिह्न बनाना बेहद शुभ माना जाता है। स्वास्तिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसे बनाने से घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही, रोजाना शाम को मुख्य द्वार पर घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में प्रकाश और पवित्रता बनी रहती है तथा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक अन्य उपाय यह है कि द्वार के कोने में नमक से भरी कटोरी रखें। नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और उसे घर में प्रवेश करने से रोकता है। इस कटोरी को समय-समय पर बदलते रहना चाहिए। वास्तु दोष के अन्य संकेतों में परिवार के सदस्यों के बीच बिना कारण झगड़े, आर्थिक समस्याएं और नींद न आना शामिल हैं। यदि ऐसी समस्याएं हैं तो उपरोक्त उपायों को अपनाना लाभदायक हो सकता है। याद रखें कि ये सुझाव सामान्य जानकारी पर आधारित हैं और इन्हें अंधविश्वास के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य द्वार का रखरखाव और उसकी सफाई नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे न सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ती है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह भी बना रहता है





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