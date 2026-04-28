घर खरीदने का ट्रेंड बदल रहा: अब सुविधाएं ही हैं प्राथमिकता

दिल्ली-एनसीआर और देश के अन्य बड़े शहरों में घर खरीदने के तरीके में बदलाव आया है। अब खरीदार लोकेशन और साइज़ से ज़्यादा क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और अन्य सुविधाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं। लग्जरी घरों की मांग बढ़ रही है और डेवलपर्स भी लाइफस्टाइल-ड्रिवन हाउसिंग पर ध्यान दे रहे हैं।

दिल्ली-एनसीआर सहित देश के प्रमुख शहरों में घर खरीदने का तरीका तेज़ी से बदल रहा है। अब घर खरीदार केवल स्थान और आकार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि यह प्राथमिकता दे रहे हैं कि उन्हें घर के साथ क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, खुले हरे-भरे स्थान और वेलनेस ज़ोन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। मैजिकब्रिक्स की 'प्रॉपइंडेक्स Q1 2026' रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में लग्जरी और अल्ट्रा-लग्जरी घरों की मांग लगातार बढ़ रही है। इस कारण दिल्ली-एनसीआर का हाउसिंग मार्केट रियल एस्टेट मार्केट में लग्जरी सेगमेंट में मजबूत स्थिति बना रहा है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बाजार अब 'मात्रा' से हटकर 'मूल्य और प्रीमियम' की ओर बढ़ रहा है, जहां घर खरीदने वाले बेहतर सुविधाओं वाले घरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। काउंटी ग्रुप के निदेशक अमित मोदी बताते हैं कि यह बदलाव क्यों आ रहा है और आने वाले समय में खरीदारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। कीमतों में वृद्धि के बावजूद, खरीदार सुविधाओं पर खर्च करने को तैयार हैं। रिपोर्ट के अनुसार, देश के बड़े शहरों में हाउसिंग सप्लाई में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमतों में लगभग 15 प्रतिशत तक का उछाल आया है। इसके बावजूद, आज के खरीदार बेहतर प्रीमियम सेगमेंट पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं और साथ ही वे ऊंची छतें, प्राइवेट लिफ्ट, स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी या विश्व स्तरीय सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं। लोग अब बड़े और आरामदायक घर क्यों चाह रहे हैं?

कोविड-19 महामारी के बाद बदली हुई सोच और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ी जागरूकता ने इस बदलाव को और तेज किया है। अब लोग ऐसा घर चाहते हैं जहां काम, आराम और फिटनेस सभी एक जगह मिल सकें। इसके अतिरिक्त, आज के खरीदार 'कैसे जीना है' के आधार पर घर चुन रहे हैं। वे छोटे आकार से समझौता कर सकते हैं, लेकिन खुले स्थान और सामुदायिक जीवन से नहीं। सुविधाओं की मांग के कारण मिड सेगमेंट प्रोजेक्ट्स में भी अब रिसॉर्ट जैसी सुविधाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली-एनसीआर में यह ट्रेंड सबसे अधिक तेजी से उभरकर सामने आया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम जैसे इलाकों में लॉन्च हो रहे नए प्रोजेक्ट्स में रिसॉर्ट जैसी सुविधाएं अब अधिक पसंद की जा रही हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के चलते यहां खरीदारों का झुकाव तेजी से लाइफस्टाइल-ड्रिवन हाउसिंग की ओर बढ़ रहा है। डेवलपर्स भी खरीदारों की बदलती मांग को देखते हुए अपनी प्लानिंग में बड़ा बदलाव कर रहे हैं। कई डेवलपर अब प्रोजेक्ट्स को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल के रूप में डिजाइन कर रहे हैं। आज का खरीदार घर के भीतर ही ‘रिसॉर्ट जैसा अनुभव’ चाहता है, जहां वह काम के बाद आराम कर सके, परिवार के साथ समय बिता सके और स्वस्थ जीवनशैली अपना सके। आने वाले समय में वही प्रोजेक्ट्स सफल होंगे जो लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल और अनुभव प्रदान करेंगे। प्रतीक ग्रुप के एमडी, प्रतीक तिवारी का कहना है कि सेगमेंट हाउसिंग में भी अब बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले क्लब हाउस, स्विमिंग पूल या फिटनेस सेंटर को लग्जरी माना जाता था, लेकिन अब ये बुनियादी जरूरत बन चुके हैं। खरीदार अब अपने निवेश से न केवल घर, बल्कि बेहतर जीवनशैली की उम्मीद करते हैं। इसलिए डेवलपर्स को प्रोजेक्ट प्लानिंग में 'लाइफस्टाइल' को केंद्र में रखना पड़ रहा है। आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा कीमत या स्थान से अधिक सुविधाओं और अनुभव के आधार पर होगी। विशेषज्ञों का सुझाव है कि केवल क्षेत्रफल ही नहीं, प्रोजेक्ट की सुविधाओं को भी जरूर जांचें। विश्वसनीय बिल्डर चुनें, ताकि गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित हो सके। ऐसी प्रॉपर्टी लें जिसमें भविष्य में कीमत और मांग बढ़े। हरे-भरे क्षेत्र, फिटनेस और सामुदायिक स्थान अब जरूरी हैं, लग्जरी नहीं





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