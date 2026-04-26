घर पर खाना बनाने से डिमेंशिया का खतरा कम, शोध में खुलासा

एक नए शोध से पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से खाना बनाते हैं, उनमें डिमेंशिया का खतरा कम होता है। जर्मनी में डिमेंशिया रोगियों के लिए चिड़ियाघर में विशेष टूर आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही, देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है।
हाल ही में किए गए एक शोध से पता चला है कि घर पर खाना बनाने की आदत मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। यह शोध , जो बीएमजे की जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में प्रकाशित हुआ है, दर्शाता है कि जो लोग नियमित रूप से खाना बनाते हैं, उनमें डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोध कर्ताओं ने 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के 11,000 लोगों का छह साल तक अध्ययन किया। इस अध्ययन में, शोध कर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि ये लोग अपने लिए कितनी बार घर पर खाना बनाते हैं। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि जो लोग अधिक बार खाना बनाते थे, उनमें डिमेंशिया विकसित होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में कम था जो शायद ही कभी खाना बनाते थे। शोध कर्ताओं का मानना है कि खाना बनाने की प्रक्रिया में कई जटिल संज्ञानात्मक कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि किराने का सामान खरीदना, व्यंजनों का चयन करना, सही सामग्री और उनकी मात्रा का निर्धारण करना, और फिर उन्हें मिलाकर स्वादिष्ट भोजन बनाना। ये सभी कार्य मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह न केवल पोषण संबंधी लाभ प्रदान करता है, बल्कि मानसिक उत्तेजना भी प्रदान करता है जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस शोध के निष्कर्षों के साथ-साथ, डिमेंशिया से जूझ रहे लोगों के लिए अन्य सहायक पहल भी चल रही हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के चिड़ियाघर में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के लिए विशेष टूर प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चिड़ियाघर का वातावरण, जिसमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ें, दृश्य और गंध शामिल हैं, बचपन की सुखद यादों को ताजा करने में मदद करता है, जिससे मरीजों को मानसिक शांति और सुकून मिलता है। ये टूर बुजुर्गों की याददाश्त को मजबूत बनाने और उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़ियाघर का प्राकृतिक वातावरण और जानवरों की उपस्थिति मरीजों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है और उन्हें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करती है। यह एक अनूठा और प्रभावी तरीका है डिमेंशिया के लक्षणों को प्रबंधित करने और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का। इस तरह के कार्यक्रम डिमेंशिया के रोगियों के लिए सामाजिक संपर्क और मानसिक उत्तेजना प्रदान करते हैं, जो उनके समग्र कल्याण के लिए आवश्यक हैं। वहीं, देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी तरह, सांभर लेक में लाखों फ्लेमिंगो पक्षियों का आगमन हुआ है, जो गर्मी से बचने के लिए यहां शरण लिए हुए हैं। गर्मी की लहर के कारण मध्य प्रदेश और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों को सुबह जल्दी शुरू किया जा रहा है और दोपहर में जल्दी बंद कर दिया जा रहा है ताकि छात्रों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, धूप में निकलने से बचना और हल्के रंग के कपड़े पहनना। यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गर्मी के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिलाकर, यह समय लोगों के लिए सावधानी बरतने और एक दूसरे की मदद करने का है.
हाल ही में किए गए एक शोध से पता चला है कि घर पर खाना बनाने की आदत मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हो सकती है। यह शोध, जो बीएमजे की जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में प्रकाशित हुआ है, दर्शाता है कि जो लोग नियमित रूप से खाना बनाते हैं, उनमें डिमेंशिया या भूलने की बीमारी का खतरा काफी कम हो जाता है। टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के 11,000 लोगों का छह साल तक अध्ययन किया। इस अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की कि ये लोग अपने लिए कितनी बार घर पर खाना बनाते हैं। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि जो लोग अधिक बार खाना बनाते थे, उनमें डिमेंशिया विकसित होने का जोखिम उन लोगों की तुलना में कम था जो शायद ही कभी खाना बनाते थे। शोधकर्ताओं का मानना है कि खाना बनाने की प्रक्रिया में कई जटिल संज्ञानात्मक कार्य शामिल होते हैं, जैसे कि किराने का सामान खरीदना, व्यंजनों का चयन करना, सही सामग्री और उनकी मात्रा का निर्धारण करना, और फिर उन्हें मिलाकर स्वादिष्ट भोजन बनाना। ये सभी कार्य मस्तिष्क को सक्रिय रखते हैं और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बनाए रखने में मदद करते हैं। यह न केवल पोषण संबंधी लाभ प्रदान करता है, बल्कि मानसिक उत्तेजना भी प्रदान करता है जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इस शोध के निष्कर्षों के साथ-साथ, डिमेंशिया से जूझ रहे लोगों के लिए अन्य सहायक पहल भी चल रही हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के चिड़ियाघर में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों के लिए विशेष टूर प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चिड़ियाघर का वातावरण, जिसमें विभिन्न प्रकार की आवाज़ें, दृश्य और गंध शामिल हैं, बचपन की सुखद यादों को ताजा करने में मदद करता है, जिससे मरीजों को मानसिक शांति और सुकून मिलता है। ये टूर बुजुर्गों की याददाश्त को मजबूत बनाने और उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चिड़ियाघर का प्राकृतिक वातावरण और जानवरों की उपस्थिति मरीजों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है और उन्हें वर्तमान क्षण में रहने में मदद करती है। यह एक अनूठा और प्रभावी तरीका है डिमेंशिया के लक्षणों को प्रबंधित करने और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का। इस तरह के कार्यक्रम डिमेंशिया के रोगियों के लिए सामाजिक संपर्क और मानसिक उत्तेजना प्रदान करते हैं, जो उनके समग्र कल्याण के लिए आवश्यक हैं। वहीं, देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया है, जिससे लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इसी तरह, सांभर लेक में लाखों फ्लेमिंगो पक्षियों का आगमन हुआ है, जो गर्मी से बचने के लिए यहां शरण लिए हुए हैं। गर्मी की लहर के कारण मध्य प्रदेश और श्रीगंगानगर जैसे शहरों में सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों को सुबह जल्दी शुरू किया जा रहा है और दोपहर में जल्दी बंद कर दिया जा रहा है ताकि छात्रों को भीषण गर्मी से बचाया जा सके। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को गर्मी से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, धूप में निकलने से बचना और हल्के रंग के कपड़े पहनना। यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सरकार और स्थानीय प्रशासन लोगों को राहत प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गर्मी के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए अस्पतालों में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। कुल मिलाकर, यह समय लोगों के लिए सावधानी बरतने और एक दूसरे की मदद करने का है
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