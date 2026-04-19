घर पर बनाएं चावल और हल्दी का ग्लोइंग फेसपैक, त्वचा पाएगी गुलाबी निखार

केमिकल वाले फेशियल को अलविदा कहें! जानिए कैसे घर पर चावल के आटे, हल्दी और शहद से बनाएं एक असरदार फेसपैक जो आपकी त्वचा को दे प्राकृतिक चमक और गुलाबी निखार।

हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा बेदाग और चमकदार दिखे, लेकिन इसके लिए हर बार पार्लर जाकर महंगे फेशियल कराना न तो जेब के लिए अच्छा है और न ही त्वचा के लिए। केमिकल वाले ट्रीटमेंट के बजाय घरेलू नुस्खे त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं। चावल का आटा त्वचा को एक्सफोलिएट करने और अतिरिक्त तेल सोखने में माहिर है। कोरियन ब्यूटी सीक्रेट्स में चावल का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है, जो त्वचा को टाइट करने और रंगत निखारने के लिए जाना जाता है। जब इसमें हल्दी के औषधीय गुण मिलते हैं, तो यह एक पावरफुल ग्लोइंग

फेसपैक बन जाता है। साथ ही इसमें शहद भी मिला सकते हैं, जो एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है और चेहरे की नमी बरकरार रखता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी खोई हुई रंगत को ना सिर्फ वापस ला सकता है, बल्कि चेहरे पर वही गुलाबी निखार भी ला सकता है। **फेसपैक बनाने का तरीका:** * **सामग्री:** * चावल का आटा (बारीक पिसा हुआ): 2 बड़े चम्मच * चुटकी भर हल्दी * शुद्ध शहद: 1 बड़ा चम्मच * गुलाब जल या कच्चा दूध: पेस्ट बनाने के लिए (जरूरत के अनुसार) * **बनाने की विधि:** 1. एक साफ बाउल में चावल का आटा लें। 2. इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं। 3. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा गुलाब जल (ऑयली स्किन के लिए) या कच्चा दूध (ड्राई स्किन के लिए) मिलाएं। 4. सभी चीजों को अच्छी तरह फेंटें जब तक कि एक स्मूथ और गाढ़ा पेस्ट तैयार न हो जाए। **लगाने का तरीका:** 1. **क्लींजिंग:** सबसे पहले अपने चेहरे को माइल्ड फेस वॉश या गुलाब जल से अच्छी तरह साफ कर लें ताकि धूल-मिट्टी निकल जाए। 2. **एप्लीकेशन:** तैयार फेसपैक को ब्रश या उंगलियों की मदद से चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं। आंखों के आसपास का हिस्सा छोड़ दें। 3. **मसाज:** इसे लगाने के बाद 2-3 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में स्क्रब करें। इससे डेड स्किन निकल जाएगी। 4. **रिलैक्स:** अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे पर लगा रहने दें, जब तक कि यह हल्का सूख न जाए। 5. **रिमूवल:** चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। तौलिये से थपथपाकर चेहरा सुखाएं और हल्का मॉइस्चराइजर लगाएं। **सलाह:** बेहतर परिणाम के लिए हफ्ते में 2 बार इसका इस्तेमाल करें। यह प्राकृतिक फेसपैक त्वचा को निखारने, नमी प्रदान करने और ताजगी देने का एक प्रभावी तरीका है। यह किसी भी तरह के हानिकारक केमिकल से मुक्त है और सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है, बशर्ते ऑयली स्किन के लिए गुलाब जल और ड्राई स्किन के लिए कच्चे दूध का उपयोग किया जाए। त्वचा को कोमल और चमकदार बनाए रखने के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है





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