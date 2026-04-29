घर पर ही नैचुरल सामग्री से डायमंड फेशियल ग्लो मास्क बनाएं, जो त्वक्‍क को साफ, मुलायम और चमकदार बनाएगा। जानें कैसे बनाएं और इसके फायदे।

हर कोई चाहता है कि उसकी त्वक्‍क साफ, मुलायम और चमकदार दिखे, लेकिन इसके लिए पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी रसोईघर में मौजूद कुछ प्राकृतिक सामग्री भी आपकी त्वक्‍क को चमकदार बनाने में मदद कर सकती हैं। आज हम आपको घर पर ही नैचुरल सामग्री से डायमंड फेशियल ग्लो मास्क बनाने का तरीका बताएंगे, जो त्वक्‍क से जुड़ी समस्याओं को कम कर चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने में मदद करेगा। डायमंड फेशियल ग्लो मास्क बनाने के लिए आपको 1 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच चिया सीड्स, 1 चम्मच चावल, 4 बादाम और एक आउल की आवश्यकता होगी। इन सभी सामग्री को रातभर दूध में भिगोकर रखें। अगले दिन सुबह, इन सामग्री को अच्छी तरह से पीसकर एक स्मूद पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से पहले, अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर, इस पेस्ट को चेहरे पर समान रूप से लगाएं और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। जब यह थोड़ा सूख जाए, तो हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे हटाएं और फिर साफ पानी से चेहरा धो लें। डायमंड फेशियल ग्लो मास्क त्वक्‍क के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद ओट्स, चिया सीड्स, चावल और बादाम त्वक्‍क को गहराई से साफ करने में मदद करते हैं और मृत त्वक्‍क को हटाते हैं, जिससे चेहरा साफ और मुलायम नजर आता है। दूध त्वक्‍क को नमी देता है और इसे मुलायम बनाता है। इस फेस मास्क के नियमित इस्तेमाल से त्वक्‍क को पोषण मिलता है, दाग-धब्बे हल्के होते हैं और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। साथ ही, यह त्वक्‍क को ताजा और स्वस्थ दिखाने में भी मदद करता है, जिससे चेहरा अधिक चमकदार नजर आता है। ध्यान दें: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है। अपनी त्वक्‍क केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

हर कोई चाहता है कि उसकी त्वक्‍क साफ, मुलायम और चमकदार दिखे, लेकिन इसके लिए पार्लर जाने की जरूरत नहीं है। आपकी रसोईघर में मौजूद कुछ प्राकृतिक सामग्री भी आपकी त्वक्‍क को चमकदार बनाने में मदद कर सकती हैं। आज हम आपको घर पर ही नैचुरल सामग्री से डायमंड फेशियल ग्लो मास्क बनाने का तरीका बताएंगे, जो त्वक्‍क से जुड़ी समस्याओं को कम कर चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने में मदद करेगा। डायमंड फेशियल ग्लो मास्क बनाने के लिए आपको 1 चम्मच ओट्स, 1 चम्मच चिया सीड्स, 1 चम्मच चावल, 4 बादाम और एक आउल की आवश्यकता होगी। इन सभी सामग्री को रातभर दूध में भिगोकर रखें। अगले दिन सुबह, इन सामग्री को अच्छी तरह से पीसकर एक स्मूद पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाने से पहले, अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें। फिर, इस पेस्ट को चेहरे पर समान रूप से लगाएं और 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें। जब यह थोड़ा सूख जाए, तो हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसे हटाएं और फिर साफ पानी से चेहरा धो लें। डायमंड फेशियल ग्लो मास्क त्वक्‍क के लिए कई तरह से फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद ओट्स, चिया सीड्स, चावल और बादाम त्वक्‍क को गहराई से साफ करने में मदद करते हैं और मृत त्वक्‍क को हटाते हैं, जिससे चेहरा साफ और मुलायम नजर आता है। दूध त्वक्‍क को नमी देता है और इसे मुलायम बनाता है। इस फेस मास्क के नियमित इस्तेमाल से त्वक्‍क को पोषण मिलता है, दाग-धब्बे हल्के होते हैं और चेहरे पर प्राकृतिक चमक आती है। साथ ही, यह त्वक्‍क को ताजा और स्वस्थ दिखाने में भी मदद करता है, जिससे चेहरा अधिक चमकदार नजर आता है। ध्यान दें: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्य से है। अपनी त्वक्‍क केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें





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