घर में बनाएं होटल स्टाइल दही के शोले, महज 50 रुपये में

दही के शोले एक प्रीमियम स्नैक है जिसे अब आप घर में ही कम बजट में बना सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि कैसे ताजी ब्रेड, दही और कुछ सरल सामग्री से आप होटल स्टाइल के दही के शोले तैयार कर सकते हैं। यह रेसिपी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि आसानी से बनाई जा सकती है।

दही के शोले एक ऐसा प्रीमियम स्नैक है जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये बाहर से कुरकुरे और अंदर से मखमली क्रीम जैसे सॉफ्ट होते हैं, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी की पसंद हैं। अक्सर बड़े रेस्टोरेंट या होटलों में इनकी एक प्लेट की कीमत 500 रुपये तक होती है, जिससे आम दिनों में यह नाश्ता नहीं बन पाता। लेकिन अब आपको इस शाही डिश का स्वाद चखने के लिए जेब ढीली करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको एक खास ट्रिक बताएंगे, जिससे आप होटल में मिलने वाले महंगे दही के शोले महज 50 रुपये में घर की ही बची हुई चीजों से तैयार कर सकते हैं। दही के शोले बनाने के लिए आपको ताजी सफेद ब्रेड स्लाइस (10-12), हंग कर्ड (गाढ़ा दही) - 1.

5 कप, कद्दूकस किया हुआ पनीर - 100 ग्राम, बारीक कटी शिमला मिर्च, गाजर और प्याज - 1/2 कप, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया, नमक, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला, ब्रेड चिपकाने के लिए पानी या मैदा का घोल और तलने के लिए तेल की आवश्यकता होगी। इन सामग्री को मिलाकर एक बाउल में हंग कर्ड, कद्दूकस किया पनीर, सब्जियां और सभी मसाले मिलाएं। ध्यान रखें कि दही में बिल्कुल पानी न हो। ब्रेड के किनारों को काट लें और एक ब्रेड स्लाइस को पानी से हल्का सा गीला करें, फिर हथेली से दबाकर अतिरिक्त पानी निकाल दें। रोल बनाने की ट्रिक: ब्रेड के बीच में 1 चम्मच फिलिंग रखें। अब एक प्लास्टिक शीट या क्लीन रैप लें और ब्रेड को शीट पर रखें। उसे टॉफी की तरह दोनों तरफ से घुमाते हुए टाइट रोल करें, जिससे शोले का शेप परफेक्ट आएगा और वो खुलेंगे नहीं। फिर कड़ाही में तेल गर्म करें और मध्यम आंच पर इन रोल्स को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें। बीच में से तिरछा काटकर पुदीने की चटनी के साथ गरमा-गरम परोसें। यह रेसिपी न केवल स्वादिष्ट है बल्कि घर में ही बनाए जाने वाले शोले का स्वाद होटल के बराबर होगा





AajTak / 🏆 5. in İN We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

दही के शोले होटल स्टाइल स्नैक घर का खाना स्नैक रेसिपी भारतीय खाना

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

हमारा हर क्षमता विस्तार 2030 तक 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने के अनुरूप : सागर अदाणीहमारा हर क्षमता विस्तार 2030 तक 50 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हासिल करने के अनुरूप : सागर अदाणी

Read more »

Azamgarh News: महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में विजिलेंस का बड़ा एक्शन, 50 हजार की घूस लेते बाबू गिरफ्तारहाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में तैनात बाबू को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है।

Read more »

बंगाल में 50 साल में तीसरी बार 'शांतिपूर्ण और निष्पक्ष' मतदान, चुनाव आयोग की सख्त रणनीति का दिखा असरबंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव 50 साल में तीसरी बार पूरी तरह शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रहे, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई।

Read more »

बिहार में पेंडिंग ट्रैफिक चालान पर पाएं 50 तक की छूट, सम्राट सरकार दे रही शानदार ऑफरबिहार सरकार ने लंबित यातायात ई-चालानों के निपटारे के लिए एकमुश्त योजना शुरू की है। इसके तहत 90 दिनों से अधिक पुराने चालानों पर 50 तक की छूट मिलेगी।

Read more »

उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: खनिज रॉयल्टी बढ़ी, 50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्वउत्तराखंड कैबिनेट ने खनिज रॉयल्टी दर 7 से बढ़ाकर 8 रुपये प्रति क्विंटल कर दी है, जिससे सरकार को 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।

Read more »

50 साल बाद एक व्यक्ति को मौत की सजा, अमेरिका में मौत की सजा का बढ़ता चलनफ्लोरिडा में 70 वर्षीय जेम्स हिचकॉक को 1976 में एक 13 वर्षीय लड़की की हत्या के आरोप में फांसी दी जाएगी। साथ ही, टेक्सास में भी एक अन्य व्यक्ति को मौत की सजा दी जानी है। अमेरिका में 2025 में मौत की सजाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, और यह चलन 2026 में भी जारी है।

Read more »